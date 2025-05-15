Devises / HOVR
HOVR: New Horizon Aircraft Ltd - Class A
2.23 USD 0.20 (9.85%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HOVR a changé de 9.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.93 et à un maximum de 2.25.
Suivez la dynamique New Horizon Aircraft Ltd - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
HOVR Nouvelles
- Horizon Aircraft begins building full-scale eVTOL prototype
- Horizon Aircraft reports successful fan-in-wing transition flight
- New Horizon Aircraft Stock Soars 196%, Insider Sells 50,000 Shares
- Horizon Aircraft and ZeroAvia partner on hydrogen-electric VTOL
- New horizon aircraft CEO Robinson sells $438k in shares
- New horizon aircraft CEO Robinson buys $2499 in shares
- New horizon aircraft CFO Merker buys $1.7k in shares
- New horizon aircraft COO O’Neill buys $1476 in shares
- New Horizon Aircraft regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid
- Horizon Aircraft Partners with Renowned Designer Andrea Mocellin to Shape the Future of Air Mobility
- Horizon Aircraft partners with MT-Propeller for eVTOL development
- Trump Launches Aviation Overhaul: Archer, Joby, New Horizon, AeroVironment Rally As US Targets Drone, eVTOL, Supersonic Comeback - Archer Aviation (NYSE:ACHR), AeroVironment (NASDAQ:AVAV)
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- New horizon aircraft COO Jason O’Neill buys $17,769 in shares
- New Horizon Aircraft CFO acquires $18,390 in shares
- New Horizon Aircraft CEO Eric Brandon Robinson buys $26,671 in shares
- Oak Ridge Financial sets $2.35 target on Horizon Aircraft stock
- Horizon Aircraft to Participate in Jefferies eVTOL/AAM Summit
- Horizon Aircraft achieves eVTOL full wing transition
Range quotidien
1.93 2.25
Range Annuel
0.24 2.52
- Clôture Précédente
- 2.03
- Ouverture
- 2.04
- Bid
- 2.23
- Ask
- 2.53
- Plus Bas
- 1.93
- Plus Haut
- 2.25
- Volume
- 2.333 K
- Changement quotidien
- 9.85%
- Changement Mensuel
- 31.18%
- Changement à 6 Mois
- 328.85%
- Changement Annuel
- 355.10%
20 septembre, samedi