HOVR: New Horizon Aircraft Ltd - Class A
2.03 USD 0.31 (18.02%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HOVRの今日の為替レートは、18.02%変化しました。日中、通貨は1あたり1.70の安値と2.05の高値で取引されました。
New Horizon Aircraft Ltd - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
1.70 2.05
1年のレンジ
0.24 2.52
- 以前の終値
- 1.72
- 始値
- 1.71
- 買値
- 2.03
- 買値
- 2.33
- 安値
- 1.70
- 高値
- 2.05
- 出来高
- 4.474 K
- 1日の変化
- 18.02%
- 1ヶ月の変化
- 19.41%
- 6ヶ月の変化
- 290.38%
- 1年の変化
- 314.29%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K