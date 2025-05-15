QuotazioniSezioni
Valute / HOVR
Tornare a Azioni

HOVR: New Horizon Aircraft Ltd - Class A

2.23 USD 0.20 (9.85%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HOVR ha avuto una variazione del 9.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.93 e ad un massimo di 2.25.

Segui le dinamiche di New Horizon Aircraft Ltd - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HOVR News

Intervallo Giornaliero
1.93 2.25
Intervallo Annuale
0.24 2.52
Chiusura Precedente
2.03
Apertura
2.04
Bid
2.23
Ask
2.53
Minimo
1.93
Massimo
2.25
Volume
2.333 K
Variazione giornaliera
9.85%
Variazione Mensile
31.18%
Variazione Semestrale
328.85%
Variazione Annuale
355.10%
21 settembre, domenica