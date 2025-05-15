Валюты / HOVR
HOVR: New Horizon Aircraft Ltd - Class A
1.71 USD 0.05 (2.84%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HOVR за сегодня изменился на -2.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.69, а максимальная — 1.78.
Следите за динамикой New Horizon Aircraft Ltd - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HOVR
Дневной диапазон
1.69 1.78
Годовой диапазон
0.24 2.52
- Предыдущее закрытие
- 1.76
- Open
- 1.78
- Bid
- 1.71
- Ask
- 2.01
- Low
- 1.69
- High
- 1.78
- Объем
- 347
- Дневное изменение
- -2.84%
- Месячное изменение
- 0.59%
- 6-месячное изменение
- 228.85%
- Годовое изменение
- 248.98%
