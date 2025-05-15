Divisas / HOVR
HOVR: New Horizon Aircraft Ltd - Class A
1.72 USD 0.01 (0.58%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HOVR de hoy ha cambiado un 0.58%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.67, mientras que el máximo ha alcanzado 1.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas New Horizon Aircraft Ltd - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
HOVR News
Rango diario
1.67 1.76
Rango anual
0.24 2.52
- Cierres anteriores
- 1.71
- Open
- 1.70
- Bid
- 1.72
- Ask
- 2.02
- Low
- 1.67
- High
- 1.76
- Volumen
- 480
- Cambio diario
- 0.58%
- Cambio mensual
- 1.18%
- Cambio a 6 meses
- 230.77%
- Cambio anual
- 251.02%
