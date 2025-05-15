Moedas / HOVR
HOVR: New Horizon Aircraft Ltd - Class A
2.03 USD 0.31 (18.02%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HOVR para hoje mudou para 18.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.70 e o mais alto foi 2.05.
Veja a dinâmica do par de moedas New Horizon Aircraft Ltd - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
HOVR Notícias
- Horizon Aircraft begins building full-scale eVTOL prototype
- Horizon Aircraft reports successful fan-in-wing transition flight
- New Horizon Aircraft Stock Soars 196%, Insider Sells 50,000 Shares
- Horizon Aircraft and ZeroAvia partner on hydrogen-electric VTOL
- New horizon aircraft CEO Robinson sells $438k in shares
- New horizon aircraft CEO Robinson buys $2499 in shares
- New horizon aircraft CFO Merker buys $1.7k in shares
- New horizon aircraft COO O’Neill buys $1476 in shares
- New Horizon Aircraft regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid
- Horizon Aircraft Partners with Renowned Designer Andrea Mocellin to Shape the Future of Air Mobility
- Horizon Aircraft partners with MT-Propeller for eVTOL development
- Trump Launches Aviation Overhaul: Archer, Joby, New Horizon, AeroVironment Rally As US Targets Drone, eVTOL, Supersonic Comeback - Archer Aviation (NYSE:ACHR), AeroVironment (NASDAQ:AVAV)
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- New horizon aircraft COO Jason O’Neill buys $17,769 in shares
- New Horizon Aircraft CFO acquires $18,390 in shares
- New Horizon Aircraft CEO Eric Brandon Robinson buys $26,671 in shares
- Oak Ridge Financial sets $2.35 target on Horizon Aircraft stock
- Horizon Aircraft to Participate in Jefferies eVTOL/AAM Summit
- Horizon Aircraft achieves eVTOL full wing transition
Faixa diária
1.70 2.05
Faixa anual
0.24 2.52
- Fechamento anterior
- 1.72
- Open
- 1.71
- Bid
- 2.03
- Ask
- 2.33
- Low
- 1.70
- High
- 2.05
- Volume
- 4.474 K
- Mudança diária
- 18.02%
- Mudança mensal
- 19.41%
- Mudança de 6 meses
- 290.38%
- Mudança anual
- 314.29%
