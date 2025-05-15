货币 / HOVR
HOVR: New Horizon Aircraft Ltd - Class A
1.72 USD 0.01 (0.58%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HOVR汇率已更改0.58%。当日，交易品种以低点1.67和高点1.76进行交易。
关注New Horizon Aircraft Ltd - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HOVR新闻
- Horizon Aircraft begins building full-scale eVTOL prototype
- Horizon Aircraft reports successful fan-in-wing transition flight
- New Horizon Aircraft Stock Soars 196%, Insider Sells 50,000 Shares
- Horizon Aircraft and ZeroAvia partner on hydrogen-electric VTOL
- New horizon aircraft CEO Robinson sells $438k in shares
- New horizon aircraft CEO Robinson buys $2499 in shares
- New horizon aircraft CFO Merker buys $1.7k in shares
- New horizon aircraft COO O’Neill buys $1476 in shares
- New Horizon Aircraft regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid
- Horizon Aircraft Partners with Renowned Designer Andrea Mocellin to Shape the Future of Air Mobility
- Horizon Aircraft partners with MT-Propeller for eVTOL development
- Trump Launches Aviation Overhaul: Archer, Joby, New Horizon, AeroVironment Rally As US Targets Drone, eVTOL, Supersonic Comeback - Archer Aviation (NYSE:ACHR), AeroVironment (NASDAQ:AVAV)
- Tuesday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- New horizon aircraft COO Jason O’Neill buys $17,769 in shares
- New Horizon Aircraft CFO acquires $18,390 in shares
- New Horizon Aircraft CEO Eric Brandon Robinson buys $26,671 in shares
- Oak Ridge Financial sets $2.35 target on Horizon Aircraft stock
- Horizon Aircraft to Participate in Jefferies eVTOL/AAM Summit
- Horizon Aircraft achieves eVTOL full wing transition
日范围
1.67 1.76
年范围
0.24 2.52
- 前一天收盘价
- 1.71
- 开盘价
- 1.70
- 卖价
- 1.72
- 买价
- 2.02
- 最低价
- 1.67
- 最高价
- 1.76
- 交易量
- 461
- 日变化
- 0.58%
- 月变化
- 1.18%
- 6个月变化
- 230.77%
- 年变化
- 251.02%
