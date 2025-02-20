HGER hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF hisse senedi 26.15 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 26.06 - 26.17 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 26.01 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 583 değerine ulaştı. HGER canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF hisse senedi şu anda 26.15 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 14.14% ve USD değerlerini izler. HGER hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

HGER hisse senedi nasıl alınır? Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF hisselerini şu anki 26.15 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 26.15 ve Ask 26.45 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 583 ve günlük değişim oranı 0.15% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte HGER fiyat hareketlerini takip edin.

HGER hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 21.73 - 26.17 ve mevcut fiyatı 26.15 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 26.15 veya Ask 26.45 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.75% ve 6 aylık değişim oranı 12.28% değerlerini karşılaştırır. HGER fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF hisse senedi yıllık olarak 26.17 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 21.73 - 26.17). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 26.01 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF performansını takip edin.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) hisse senedi yıllık olarak en düşük 21.73 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 26.15 ve hareket ettiği yıllık aralık 21.73 - 26.17 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki HGER fiyat hareketlerini izleyin.