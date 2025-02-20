- Genel bakış
HGER: Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER fiyatı bugün 0.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.06 ve Yüksek fiyatı olarak 26.17 aralığında işlem gördü.
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
HGER haberleri
Sıkça sorulan sorular
HGER hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF hisse senedi 26.15 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 26.06 - 26.17 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 26.01 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 583 değerine ulaştı. HGER canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF hisse senedi şu anda 26.15 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 14.14% ve USD değerlerini izler. HGER hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
HGER hisse senedi nasıl alınır?
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF hisselerini şu anki 26.15 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 26.15 ve Ask 26.45 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 583 ve günlük değişim oranı 0.15% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte HGER fiyat hareketlerini takip edin.
HGER hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 21.73 - 26.17 ve mevcut fiyatı 26.15 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 26.15 veya Ask 26.45 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.75% ve 6 aylık değişim oranı 12.28% değerlerini karşılaştırır. HGER fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF hisse senedi yıllık olarak 26.17 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 21.73 - 26.17). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 26.01 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF performansını takip edin.
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) hisse senedi yıllık olarak en düşük 21.73 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 26.15 ve hareket ettiği yıllık aralık 21.73 - 26.17 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki HGER fiyat hareketlerini izleyin.
HGER hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 26.01 ve yıllık değişim oranı 14.14% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 26.01
- Açılış
- 26.11
- Satış
- 26.15
- Alış
- 26.45
- Düşük
- 26.06
- Yüksek
- 26.17
- Hacim
- 583
- Günlük değişim
- 0.54%
- Aylık değişim
- 1.75%
- 6 aylık değişim
- 12.28%
- Yıllık değişim
- 14.14%
