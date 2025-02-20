- Visão do mercado
HGER: Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
A taxa do HGER para hoje mudou para 0.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.06 e o mais alto foi 26.17.
Veja a dinâmica do par de moedas Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de HGER hoje?
Hoje Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) está avaliado em 26.15. O instrumento é negociado dentro de 26.06 - 26.17, o fechamento de ontem foi 26.01, e o volume de negociação atingiu 583. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de HGER em tempo real.
As ações de Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF pagam dividendos?
Atualmente Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF está avaliado em 26.15. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.14% e USD. Monitore os movimentos de HGER no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de HGER?
Você pode comprar ações de Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) pelo preço atual 26.15. Ordens geralmente são executadas perto de 26.15 ou 26.45, enquanto 583 e 0.15% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de HGER no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de HGER?
Investir em Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF envolve considerar a faixa anual 21.73 - 26.17 e o preço atual 26.15. Muitos comparam 1.75% e 12.28% antes de enviar ordens em 26.15 ou 26.45. Estude as mudanças diárias de preço de HGER no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF?
O maior preço de Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) no último ano foi 26.17. As ações oscilaram bastante dentro de 21.73 - 26.17, e a comparação com 26.01 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF?
O menor preço de Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) no ano foi 21.73. A comparação com o preço atual 26.15 e 21.73 - 26.17 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de HGER em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de HGER?
No passado Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.01 e 14.14% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.01
- Open
- 26.11
- Bid
- 26.15
- Ask
- 26.45
- Low
- 26.06
- High
- 26.17
- Volume
- 583
- Mudança diária
- 0.54%
- Mudança mensal
- 1.75%
- Mudança de 6 meses
- 12.28%
- Mudança anual
- 14.14%
