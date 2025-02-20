QuotazioniSezioni
HGER: Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

26.15 USD 0.14 (0.54%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HGER ha avuto una variazione del 0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.06 e ad un massimo di 26.17.

Segui le dinamiche di Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni HGER oggi?

Oggi le azioni Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF sono prezzate a 26.15. Viene scambiato all'interno di 26.06 - 26.17, la chiusura di ieri è stata 26.01 e il volume degli scambi ha raggiunto 583. Il grafico dei prezzi in tempo reale di HGER mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF pagano dividendi?

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF è attualmente valutato a 26.15. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.14% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di HGER.

Come acquistare azioni HGER?

Puoi acquistare azioni Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF al prezzo attuale di 26.15. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.15 o 26.45, mentre 583 e 0.15% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di HGER sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni HGER?

Investire in Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF implica considerare l'intervallo annuale 21.73 - 26.17 e il prezzo attuale 26.15. Molti confrontano 1.75% e 12.28% prima di effettuare ordini su 26.15 o 26.45. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di HGER con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF?

Il prezzo massimo di Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF nell'ultimo anno è stato 26.17. All'interno di 21.73 - 26.17, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.01 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF?

Il prezzo più basso di Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) nel corso dell'anno è stato 21.73. Confrontandolo con gli attuali 26.15 e 21.73 - 26.17 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda HGER muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di HGER?

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.01 e 14.14%.

Intervallo Giornaliero
26.06 26.17
Intervallo Annuale
21.73 26.17
Chiusura Precedente
26.01
Apertura
26.11
Bid
26.15
Ask
26.45
Minimo
26.06
Massimo
26.17
Volume
583
Variazione giornaliera
0.54%
Variazione Mensile
1.75%
Variazione Semestrale
12.28%
Variazione Annuale
14.14%
08 ottobre, mercoledì
13:30
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
3.715 M
Fcst
3.334 M
Prev
1.792 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
-0.763 M
Fcst
-0.205 M
Prev
-0.271 M
17:00
USD
Asta di Banconote a 10 anni
Agire
4.117%
Fcst
Prev
4.033%
18:00
USD
Verbali FOMC
Agire
Fcst
Prev
21:45
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev