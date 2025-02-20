- Panoramica
HGER: Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
Il tasso di cambio HGER ha avuto una variazione del 0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.06 e ad un massimo di 26.17.
Segui le dinamiche di Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
HGER News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni HGER oggi?
Oggi le azioni Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF sono prezzate a 26.15. Viene scambiato all'interno di 26.06 - 26.17, la chiusura di ieri è stata 26.01 e il volume degli scambi ha raggiunto 583. Il grafico dei prezzi in tempo reale di HGER mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF pagano dividendi?
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF è attualmente valutato a 26.15. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.14% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di HGER.
Come acquistare azioni HGER?
Puoi acquistare azioni Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF al prezzo attuale di 26.15. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.15 o 26.45, mentre 583 e 0.15% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di HGER sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni HGER?
Investire in Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF implica considerare l'intervallo annuale 21.73 - 26.17 e il prezzo attuale 26.15. Molti confrontano 1.75% e 12.28% prima di effettuare ordini su 26.15 o 26.45. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di HGER con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF?
Il prezzo massimo di Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF nell'ultimo anno è stato 26.17. All'interno di 21.73 - 26.17, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.01 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF?
Il prezzo più basso di Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) nel corso dell'anno è stato 21.73. Confrontandolo con gli attuali 26.15 e 21.73 - 26.17 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda HGER muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di HGER?
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.01 e 14.14%.
- Chiusura Precedente
- 26.01
- Apertura
- 26.11
- Bid
- 26.15
- Ask
- 26.45
- Minimo
- 26.06
- Massimo
- 26.17
- Volume
- 583
- Variazione giornaliera
- 0.54%
- Variazione Mensile
- 1.75%
- Variazione Semestrale
- 12.28%
- Variazione Annuale
- 14.14%
