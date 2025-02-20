KurseKategorien
Währungen / HGER
Zurück zum Aktien

HGER: Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

25.90 USD 0.25 (0.96%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HGER hat sich für heute um -0.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.82 bis zu einem Hoch von 26.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HGER News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von HGER heute?

Die Aktie von Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) notiert heute bei 25.90. Sie wird innerhalb einer Spanne von 25.82 - 26.24 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.15 und das Handelsvolumen erreichte 1446. Das Live-Chart von HGER zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie HGER Dividenden?

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF wird derzeit mit 25.90 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.05% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HGER zu verfolgen.

Wie kaufe ich HGER-Aktien?

Sie können Aktien von Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) zum aktuellen Kurs von 25.90 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.90 oder 26.20 platziert, während 1446 und -1.30% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HGER auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in HGER-Aktien?

Bei einer Investition in Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF müssen die jährliche Spanne 21.73 - 26.24 und der aktuelle Kurs 25.90 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.78% und 11.21%, bevor sie Orders zu 25.90 oder 26.20 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HGER.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF?

Der höchste Kurs von Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) im vergangenen Jahr lag bei 26.24. Innerhalb von 21.73 - 26.24 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.15 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF?

Der niedrigste Kurs von Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) im Laufe des Jahres betrug 21.73. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.90 und der Spanne 21.73 - 26.24 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HGER live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von HGER statt?

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.15 und 13.05% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.82 26.24
Jahresspanne
21.73 26.24
Vorheriger Schlusskurs
26.15
Eröffnung
26.24
Bid
25.90
Ask
26.20
Tief
25.82
Hoch
26.24
Volumen
1.446 K
Tagesänderung
-0.96%
Monatsänderung
0.78%
6-Monatsänderung
11.21%
Jahresänderung
13.05%
09 Oktober, Donnerstag
12:30
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
Akt
Erw
Vorh
12:35
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
12:45
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
16:00
USD
WASDE Bericht
Akt
Erw
Vorh
16:45
USD
Rede des Vizevorsitzenden für Aufsicht der Fed, Barr
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
30-jährige Schuldverschreibung Auktion
Akt
4.734%
Erw
Vorh
4.651%
19:45
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh