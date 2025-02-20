- Übersicht
HGER: Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
Der Wechselkurs von HGER hat sich für heute um -0.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.82 bis zu einem Hoch von 26.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von HGER heute?
Die Aktie von Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) notiert heute bei 25.90. Sie wird innerhalb einer Spanne von 25.82 - 26.24 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.15 und das Handelsvolumen erreichte 1446. Das Live-Chart von HGER zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie HGER Dividenden?
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF wird derzeit mit 25.90 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.05% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von HGER zu verfolgen.
Wie kaufe ich HGER-Aktien?
Sie können Aktien von Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) zum aktuellen Kurs von 25.90 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.90 oder 26.20 platziert, während 1446 und -1.30% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von HGER auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in HGER-Aktien?
Bei einer Investition in Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF müssen die jährliche Spanne 21.73 - 26.24 und der aktuelle Kurs 25.90 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.78% und 11.21%, bevor sie Orders zu 25.90 oder 26.20 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von HGER.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF?
Der höchste Kurs von Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) im vergangenen Jahr lag bei 26.24. Innerhalb von 21.73 - 26.24 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.15 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF?
Der niedrigste Kurs von Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) im Laufe des Jahres betrug 21.73. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.90 und der Spanne 21.73 - 26.24 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von HGER live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von HGER statt?
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.15 und 13.05% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.15
- Eröffnung
- 26.24
- Bid
- 25.90
- Ask
- 26.20
- Tief
- 25.82
- Hoch
- 26.24
- Volumen
- 1.446 K
- Tagesänderung
- -0.96%
- Monatsänderung
- 0.78%
- 6-Monatsänderung
- 11.21%
- Jahresänderung
- 13.05%
