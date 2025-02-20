- Обзор рынка
HGER: Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
Курс HGER за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.06, а максимальная — 26.17.
Следите за динамикой Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HGER
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HGER сегодня?
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) сегодня оценивается на уровне 26.15. Инструмент торгуется в пределах 26.06 - 26.17, вчерашнее закрытие составило 26.01, а торговый объем достиг 583. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HGER в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF?
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF в настоящее время оценивается в 26.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.14% и USD. Отслеживайте движения HGER на графике в реальном времени.
Как купить акции HGER?
Вы можете купить акции Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) по текущей цене 26.15. Ордера обычно размещаются около 26.15 или 26.45, тогда как 583 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HGER на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HGER?
Инвестирование в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 21.73 - 26.17 и текущей цены 26.15. Многие сравнивают 1.75% и 12.28% перед размещением ордеров на 26.15 или 26.45. Изучайте ежедневные изменения цены HGER на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF?
Самая высокая цена Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) за последний год составила 26.17. Акции заметно колебались в пределах 21.73 - 26.17, сравнение с 26.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF?
Самая низкая цена Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) за год составила 21.73. Сравнение с текущими 26.15 и 21.73 - 26.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HGER во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HGER?
В прошлом Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.01 и 14.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.01
- Open
- 26.11
- Bid
- 26.15
- Ask
- 26.45
- Low
- 26.06
- High
- 26.17
- Объем
- 583
- Дневное изменение
- 0.54%
- Месячное изменение
- 1.75%
- 6-месячное изменение
- 12.28%
- Годовое изменение
- 14.14%
