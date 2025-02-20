КотировкиРазделы
Валюты / HGER
Назад в Рынок акций США

HGER: Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

26.15 USD 0.14 (0.54%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HGER за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.06, а максимальная — 26.17.

Следите за динамикой Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости HGER

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций HGER сегодня?

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) сегодня оценивается на уровне 26.15. Инструмент торгуется в пределах 26.06 - 26.17, вчерашнее закрытие составило 26.01, а торговый объем достиг 583. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HGER в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF?

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF в настоящее время оценивается в 26.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.14% и USD. Отслеживайте движения HGER на графике в реальном времени.

Как купить акции HGER?

Вы можете купить акции Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) по текущей цене 26.15. Ордера обычно размещаются около 26.15 или 26.45, тогда как 583 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HGER на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции HGER?

Инвестирование в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 21.73 - 26.17 и текущей цены 26.15. Многие сравнивают 1.75% и 12.28% перед размещением ордеров на 26.15 или 26.45. Изучайте ежедневные изменения цены HGER на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF?

Самая высокая цена Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) за последний год составила 26.17. Акции заметно колебались в пределах 21.73 - 26.17, сравнение с 26.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF?

Самая низкая цена Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) за год составила 21.73. Сравнение с текущими 26.15 и 21.73 - 26.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HGER во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций HGER?

В прошлом Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.01 и 14.14% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.06 26.17
Годовой диапазон
21.73 26.17
Предыдущее закрытие
26.01
Open
26.11
Bid
26.15
Ask
26.45
Low
26.06
High
26.17
Объем
583
Дневное изменение
0.54%
Месячное изменение
1.75%
6-месячное изменение
12.28%
Годовое изменение
14.14%
09 октября, четверг
12:30
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:35
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
12:45
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Отчет по оценкам спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
Акт.
Прог.
Пред.
16:45
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.651%
19:45
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.