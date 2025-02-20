- Panorámica
HGER: Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
El tipo de cambio de HGER de hoy ha cambiado un -0.96%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.82, mientras que el máximo ha alcanzado 26.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
HGER News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de HGER hoy?
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) se evalúa hoy en 25.90. El instrumento se negocia dentro de 25.82 - 26.24; el cierre de ayer ha sido 26.15 y el volumen comercial ha alcanzado 1446. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios HGER en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF?
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF se evalúa actualmente en 25.90. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 13.05% y USD. Monitoree los movimientos de HGER en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de HGER?
Puede comprar acciones de Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) al precio actual de 25.90. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.90 o 26.20, mientras que 1446 y -1.30% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de HGER en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de HGER?
Invertir en Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF implica tener en cuenta el rango anual 21.73 - 26.24 y el precio actual 25.90. Muchos comparan 0.78% y 11.21% antes de colocar órdenes en 25.90 o 26.20. Estudie los cambios diarios de precios de HGER en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF?
El precio más alto de Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) en el último año ha sido 26.24. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.73 - 26.24, una comparación con 26.15 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF?
El precio más bajo de Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) para el año ha sido 21.73. La comparación con los actuales 25.90 y 21.73 - 26.24 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de HGER en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de HGER?
En el pasado, Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 26.15 y 13.05% después de las acciones corporativas.
