クォートセクション
通貨 / HGER
株に戻る

HGER: Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

25.90 USD 0.25 (0.96%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HGERの今日の為替レートは、-0.96%変化しました。日中、通貨は1あたり25.82の安値と26.24の高値で取引されました。

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HGER News

よくあるご質問

HGER株の現在の価格は？

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETFの株価は本日25.90です。25.82 - 26.24内で取引され、前日の終値は26.15、取引量は1446に達しました。HGERのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETFの株は配当を出しますか？

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETFの現在の価格は25.90です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.05%やUSDにも注目します。HGERの動きはライブチャートで確認できます。

HGER株を買う方法は？

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETFの株は現在25.90で購入可能です。注文は通常25.90または26.20付近で行われ、1446や-1.30%が市場の動きを示します。HGERの最新情報はライブチャートで確認できます。

HGER株に投資する方法は？

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETFへの投資では、年間の値幅21.73 - 26.24と現在の25.90を考慮します。注文は多くの場合25.90や26.20で行われる前に、0.78%や11.21%と比較されます。HGERの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETFの株の最高値は？

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETFの過去1年の最高値は26.24でした。21.73 - 26.24内で株価は大きく変動し、26.15と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Harbor Commodity All-Weather Strategy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETFの株の最低値は？

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF(HGER)の年間最安値は21.73でした。現在の25.90や21.73 - 26.24と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。HGERの動きはライブチャートで確認できます。

HGERの株式分割はいつ行われましたか？

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.15、13.05%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.82 26.24
1年のレンジ
21.73 26.24
以前の終値
26.15
始値
26.24
買値
25.90
買値
26.20
安値
25.82
高値
26.24
出来高
1.446 K
1日の変化
-0.96%
1ヶ月の変化
0.78%
6ヶ月の変化
11.21%
1年の変化
13.05%
09 10月, 木曜日
12:30
USD
FRB Powell議長発言
実際
期待
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
12:35
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
12:45
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:00
USD
WASDE報告書
実際
期待
16:45
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
30年債入札
実際
4.734%
期待
4.651%
19:45
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待