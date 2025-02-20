- 概要
HGER: Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGERの今日の為替レートは、-0.96%変化しました。日中、通貨は1あたり25.82の安値と26.24の高値で取引されました。
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
HGER株の現在の価格は？
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETFの株価は本日25.90です。25.82 - 26.24内で取引され、前日の終値は26.15、取引量は1446に達しました。HGERのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETFの株は配当を出しますか？
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETFの現在の価格は25.90です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.05%やUSDにも注目します。HGERの動きはライブチャートで確認できます。
HGER株を買う方法は？
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETFの株は現在25.90で購入可能です。注文は通常25.90または26.20付近で行われ、1446や-1.30%が市場の動きを示します。HGERの最新情報はライブチャートで確認できます。
HGER株に投資する方法は？
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETFへの投資では、年間の値幅21.73 - 26.24と現在の25.90を考慮します。注文は多くの場合25.90や26.20で行われる前に、0.78%や11.21%と比較されます。HGERの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETFの株の最高値は？
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETFの過去1年の最高値は26.24でした。21.73 - 26.24内で株価は大きく変動し、26.15と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Harbor Commodity All-Weather Strategy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETFの株の最低値は？
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF(HGER)の年間最安値は21.73でした。現在の25.90や21.73 - 26.24と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。HGERの動きはライブチャートで確認できます。
HGERの株式分割はいつ行われましたか？
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.15、13.05%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 26.15
- 始値
- 26.24
- 買値
- 25.90
- 買値
- 26.20
- 安値
- 25.82
- 高値
- 26.24
- 出来高
- 1.446 K
- 1日の変化
- -0.96%
- 1ヶ月の変化
- 0.78%
- 6ヶ月の変化
- 11.21%
- 1年の変化
- 13.05%
- 実際
- 4.734%
- 前
- 4.651%