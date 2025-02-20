HGER: Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
今日HGER汇率已更改0.54%。当日，交易品种以低点26.06和高点26.17进行交易。
关注Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
HGER股票今天的价格是多少？
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF股票今天的定价为26.15。它在26.06 - 26.17范围内交易，昨天的收盘价为26.01，交易量达到583。HGER的实时价格图表显示了这些更新。
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF股票是否支付股息？
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF目前的价值为26.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.14%和USD。实时查看图表以跟踪HGER走势。
如何购买HGER股票？
您可以以26.15的当前价格购买Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF股票。订单通常设置在26.15或26.45附近，而583和0.15%显示市场活动。立即关注HGER的实时图表更新。
如何投资HGER股票？
投资Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF需要考虑年度范围21.73 - 26.17和当前价格26.15。许多人在以26.15或26.45下订单之前，会比较1.75%和。实时查看HGER价格图表，了解每日变化。
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF的最高价格是26.17。在21.73 - 26.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF的绩效。
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF股票的最低价格是多少？
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF（HGER）的最低价格为21.73。将其与当前的26.15和21.73 - 26.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HGER在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HGER股票是什么时候拆分的？
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.01和14.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.01
- 开盘价
- 26.11
- 卖价
- 26.15
- 买价
- 26.45
- 最低价
- 26.06
- 最高价
- 26.17
- 交易量
- 583
- 日变化
- 0.54%
- 月变化
- 1.75%
- 6个月变化
- 12.28%
- 年变化
- 14.14%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
