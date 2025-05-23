FiyatlarBölümler
Dövizler / GVH
Geri dön - Hisse senetleri

GVH: Globavend Holdings Limited - Ord Shares

5.17 USD 0.06 (1.17%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GVH fiyatı bugün 1.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.04 ve Yüksek fiyatı olarak 5.24 aralığında işlem gördü.

Globavend Holdings Limited - Ord Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GVH haberleri

Günlük aralık
5.04 5.24
Yıllık aralık
0.03 10.74
Önceki kapanış
5.11
Açılış
5.17
Satış
5.17
Alış
5.47
Düşük
5.04
Yüksek
5.24
Hacim
65
Günlük değişim
1.17%
Aylık değişim
3.82%
6 aylık değişim
840.00%
Yıllık değişim
538.27%
21 Eylül, Pazar