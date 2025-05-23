Dövizler / GVH
GVH: Globavend Holdings Limited - Ord Shares
5.17 USD 0.06 (1.17%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GVH fiyatı bugün 1.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.04 ve Yüksek fiyatı olarak 5.24 aralığında işlem gördü.
Globavend Holdings Limited - Ord Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
5.04 5.24
Yıllık aralık
0.03 10.74
- Önceki kapanış
- 5.11
- Açılış
- 5.17
- Satış
- 5.17
- Alış
- 5.47
- Düşük
- 5.04
- Yüksek
- 5.24
- Hacim
- 65
- Günlük değişim
- 1.17%
- Aylık değişim
- 3.82%
- 6 aylık değişim
- 840.00%
- Yıllık değişim
- 538.27%
21 Eylül, Pazar