GVH: Globavend Holdings Limited - Ord Shares
5.06 USD 0.03 (0.59%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GVH за сегодня изменился на -0.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.90, а максимальная — 5.16.
Следите за динамикой Globavend Holdings Limited - Ord Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GVH
Дневной диапазон
4.90 5.16
Годовой диапазон
0.03 10.74
- Предыдущее закрытие
- 5.09
- Open
- 5.16
- Bid
- 5.06
- Ask
- 5.36
- Low
- 4.90
- High
- 5.16
- Объем
- 117
- Дневное изменение
- -0.59%
- Месячное изменение
- 1.61%
- 6-месячное изменение
- 820.00%
- Годовое изменение
- 524.69%
