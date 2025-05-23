Devises / GVH
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GVH: Globavend Holdings Limited - Ord Shares
5.17 USD 0.06 (1.17%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GVH a changé de 1.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.04 et à un maximum de 5.24.
Suivez la dynamique Globavend Holdings Limited - Ord Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GVH Nouvelles
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Globavend Holdings Rallies 37.99% in After-Hours Trading Following Reverse Stock Split - Globavend Holdings (NASDAQ:GVH)
- Upcoming Stock Splits This Week (July 21 to July 25) – Stay Invested - TipRanks.com
- Globavend Holdings Shares Plunge After Reverse Stock Split Announcement - Globavend Holdings (NASDAQ:GVH)
- Litchfield Hills initiates Globavend stock with Buy rating, $0.40 target
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- US Stocks Mixed; Dow Gains Over 50 Points - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), ClearOne (NASDAQ:CLRO)
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
- Globavend and Strawberrynet Cosmetics Execute Strategic Partnershi
- Univest Securities, LLC Announces Closing of $15 Million Public Offering for its Client Globavend Holdings Limited (NASDAQ: GVH)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.94%
- Crude Oil Gains Over 1%; Walgreens Posts Upbeat Earnings - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Dow Surges 200 Points; US GDP Contracts 0.5% - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.25%
- Globavend regains Nasdaq compliance with share price boost
Range quotidien
5.04 5.24
Range Annuel
0.03 10.74
- Clôture Précédente
- 5.11
- Ouverture
- 5.17
- Bid
- 5.17
- Ask
- 5.47
- Plus Bas
- 5.04
- Plus Haut
- 5.24
- Volume
- 65
- Changement quotidien
- 1.17%
- Changement Mensuel
- 3.82%
- Changement à 6 Mois
- 840.00%
- Changement Annuel
- 538.27%
20 septembre, samedi