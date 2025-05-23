货币 / GVH
GVH: Globavend Holdings Limited - Ord Shares
5.13 USD 0.07 (1.38%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GVH汇率已更改1.38%。当日，交易品种以低点4.92和高点5.20进行交易。
关注Globavend Holdings Limited - Ord Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GVH新闻
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Globavend Holdings Rallies 37.99% in After-Hours Trading Following Reverse Stock Split - Globavend Holdings (NASDAQ:GVH)
- Upcoming Stock Splits This Week (July 21 to July 25) – Stay Invested - TipRanks.com
- Globavend Holdings Shares Plunge After Reverse Stock Split Announcement - Globavend Holdings (NASDAQ:GVH)
- Litchfield Hills initiates Globavend stock with Buy rating, $0.40 target
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- US Stocks Mixed; Dow Gains Over 50 Points - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), ClearOne (NASDAQ:CLRO)
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
- Globavend and Strawberrynet Cosmetics Execute Strategic Partnershi
- Univest Securities, LLC Announces Closing of $15 Million Public Offering for its Client Globavend Holdings Limited (NASDAQ: GVH)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.94%
- Crude Oil Gains Over 1%; Walgreens Posts Upbeat Earnings - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Dow Surges 200 Points; US GDP Contracts 0.5% - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.25%
- Globavend regains Nasdaq compliance with share price boost
日范围
4.92 5.20
年范围
0.03 10.74
- 前一天收盘价
- 5.06
- 开盘价
- 5.13
- 卖价
- 5.13
- 买价
- 5.43
- 最低价
- 4.92
- 最高价
- 5.20
- 交易量
- 72
- 日变化
- 1.38%
- 月变化
- 3.01%
- 6个月变化
- 832.73%
- 年变化
- 533.33%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值