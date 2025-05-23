通貨 / GVH
GVH: Globavend Holdings Limited - Ord Shares
5.11 USD 0.02 (0.39%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GVHの今日の為替レートは、-0.39%変化しました。日中、通貨は1あたり5.02の安値と5.24の高値で取引されました。
Globavend Holdings Limited - Ord Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GVH News
1日のレンジ
5.02 5.24
1年のレンジ
0.03 10.74
- 以前の終値
- 5.13
- 始値
- 5.20
- 買値
- 5.11
- 買値
- 5.41
- 安値
- 5.02
- 高値
- 5.24
- 出来高
- 79
- 1日の変化
- -0.39%
- 1ヶ月の変化
- 2.61%
- 6ヶ月の変化
- 829.09%
- 1年の変化
- 530.86%
