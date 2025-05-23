Moedas / GVH
GVH: Globavend Holdings Limited - Ord Shares
5.11 USD 0.02 (0.39%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GVH para hoje mudou para -0.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.02 e o mais alto foi 5.24.
Veja a dinâmica do par de moedas Globavend Holdings Limited - Ord Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GVH Notícias
Faixa diária
5.02 5.24
Faixa anual
0.03 10.74
- Fechamento anterior
- 5.13
- Open
- 5.20
- Bid
- 5.11
- Ask
- 5.41
- Low
- 5.02
- High
- 5.24
- Volume
- 79
- Mudança diária
- -0.39%
- Mudança mensal
- 2.61%
- Mudança de 6 meses
- 829.09%
- Mudança anual
- 530.86%
