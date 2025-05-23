Divisas / GVH
GVH: Globavend Holdings Limited - Ord Shares
5.13 USD 0.07 (1.38%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GVH de hoy ha cambiado un 1.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.92, mientras que el máximo ha alcanzado 5.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Globavend Holdings Limited - Ord Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GVH News
Rango diario
4.92 5.20
Rango anual
0.03 10.74
- Cierres anteriores
- 5.06
- Open
- 5.13
- Bid
- 5.13
- Ask
- 5.43
- Low
- 4.92
- High
- 5.20
- Volumen
- 78
- Cambio diario
- 1.38%
- Cambio mensual
- 3.01%
- Cambio a 6 meses
- 832.73%
- Cambio anual
- 533.33%
