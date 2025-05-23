Währungen / GVH
GVH: Globavend Holdings Limited - Ord Shares
5.11 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GVH hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.04 bis zu einem Hoch von 5.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Globavend Holdings Limited - Ord Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
5.04 5.24
Jahresspanne
0.03 10.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.11
- Eröffnung
- 5.17
- Bid
- 5.11
- Ask
- 5.41
- Tief
- 5.04
- Hoch
- 5.24
- Volumen
- 23
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 2.61%
- 6-Monatsänderung
- 829.09%
- Jahresänderung
- 530.86%
