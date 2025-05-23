Valute / GVH
GVH: Globavend Holdings Limited - Ord Shares
5.17 USD 0.06 (1.17%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GVH ha avuto una variazione del 1.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.04 e ad un massimo di 5.24.
Segui le dinamiche di Globavend Holdings Limited - Ord Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Globavend Holdings Rallies 37.99% in After-Hours Trading Following Reverse Stock Split - Globavend Holdings (NASDAQ:GVH)
- Upcoming Stock Splits This Week (July 21 to July 25) – Stay Invested - TipRanks.com
- Globavend Holdings Shares Plunge After Reverse Stock Split Announcement - Globavend Holdings (NASDAQ:GVH)
- Litchfield Hills initiates Globavend stock with Buy rating, $0.40 target
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- US Stocks Mixed; Dow Gains Over 50 Points - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), ClearOne (NASDAQ:CLRO)
- Why Thumzup Media Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN)
- Globavend and Strawberrynet Cosmetics Execute Strategic Partnershi
- Univest Securities, LLC Announces Closing of $15 Million Public Offering for its Client Globavend Holdings Limited (NASDAQ: GVH)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.94%
- Crude Oil Gains Over 1%; Walgreens Posts Upbeat Earnings - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- Dow Surges 200 Points; US GDP Contracts 0.5% - Altimmune (NASDAQ:ALT), Ascent Solar Technologies (NASDAQ:ASTI)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.25%
- Globavend regains Nasdaq compliance with share price boost
Intervallo Giornaliero
5.04 5.24
Intervallo Annuale
0.03 10.74
- Chiusura Precedente
- 5.11
- Apertura
- 5.17
- Bid
- 5.17
- Ask
- 5.47
- Minimo
- 5.04
- Massimo
- 5.24
- Volume
- 65
- Variazione giornaliera
- 1.17%
- Variazione Mensile
- 3.82%
- Variazione Semestrale
- 840.00%
- Variazione Annuale
- 538.27%
21 settembre, domenica