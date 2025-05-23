통화 / GVH
GVH: Globavend Holdings Limited - Ord Shares
5.17 USD 0.06 (1.17%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GVH 환율이 오늘 1.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.04이고 고가는 5.24이었습니다.
Globavend Holdings Limited - Ord Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
GVH News
일일 변동 비율
5.04 5.24
년간 변동
0.03 10.74
- 이전 종가
- 5.11
- 시가
- 5.17
- Bid
- 5.17
- Ask
- 5.47
- 저가
- 5.04
- 고가
- 5.24
- 볼륨
- 65
- 일일 변동
- 1.17%
- 월 변동
- 3.82%
- 6개월 변동
- 840.00%
- 년간 변동율
- 538.27%
20 9월, 토요일