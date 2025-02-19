GVAL hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Cambria Global Value ETF hisse senedi 29.26 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 29.21 - 29.43 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 29.31 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 109 değerine ulaştı. GVAL canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Cambria Global Value ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Cambria Global Value ETF hisse senedi şu anda 29.26 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 35.40% ve USD değerlerini izler. GVAL hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

GVAL hisse senedi nasıl alınır? Cambria Global Value ETF hisselerini şu anki 29.26 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 29.26 ve Ask 29.56 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 109 ve günlük değişim oranı -0.03% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte GVAL fiyat hareketlerini takip edin.

GVAL hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Cambria Global Value ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 20.40 - 29.71 ve mevcut fiyatı 29.26 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 29.26 veya Ask 29.56 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.17% ve 6 aylık değişim oranı 14.61% değerlerini karşılaştırır. GVAL fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Cambria Global Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Cambria Global Value ETF hisse senedi yıllık olarak 29.71 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 20.40 - 29.71). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 29.31 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Cambria Global Value ETF performansını takip edin.

Cambria Global Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Cambria Global Value ETF (GVAL) hisse senedi yıllık olarak en düşük 20.40 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 29.26 ve hareket ettiği yıllık aralık 20.40 - 29.71 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki GVAL fiyat hareketlerini izleyin.