GVAL: Cambria Global Value ETF
A taxa do GVAL para hoje mudou para -0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.21 e o mais alto foi 29.43.
Veja a dinâmica do par de moedas Cambria Global Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GVAL Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GVAL hoje?
Hoje Cambria Global Value ETF (GVAL) está avaliado em 29.26. O instrumento é negociado dentro de 29.21 - 29.43, o fechamento de ontem foi 29.31, e o volume de negociação atingiu 109. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GVAL em tempo real.
As ações de Cambria Global Value ETF pagam dividendos?
Atualmente Cambria Global Value ETF está avaliado em 29.26. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 35.40% e USD. Monitore os movimentos de GVAL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GVAL?
Você pode comprar ações de Cambria Global Value ETF (GVAL) pelo preço atual 29.26. Ordens geralmente são executadas perto de 29.26 ou 29.56, enquanto 109 e -0.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GVAL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GVAL?
Investir em Cambria Global Value ETF envolve considerar a faixa anual 20.40 - 29.71 e o preço atual 29.26. Muitos comparam -0.17% e 14.61% antes de enviar ordens em 29.26 ou 29.56. Estude as mudanças diárias de preço de GVAL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Cambria Global Value ETF?
O maior preço de Cambria Global Value ETF (GVAL) no último ano foi 29.71. As ações oscilaram bastante dentro de 20.40 - 29.71, e a comparação com 29.31 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Cambria Global Value ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Cambria Global Value ETF?
O menor preço de Cambria Global Value ETF (GVAL) no ano foi 20.40. A comparação com o preço atual 29.26 e 20.40 - 29.71 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GVAL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GVAL?
No passado Cambria Global Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 29.31 e 35.40% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 29.31
- Open
- 29.27
- Bid
- 29.26
- Ask
- 29.56
- Low
- 29.21
- High
- 29.43
- Volume
- 109
- Mudança diária
- -0.17%
- Mudança mensal
- -0.17%
- Mudança de 6 meses
- 14.61%
- Mudança anual
- 35.40%
- Atu.
-
- Projeç.
- $33.988 bilh
- Prév.
- $-78.311 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- $280.464 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- $358.775 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.485%
- Atu.
-
- Projeç.
- $11.24 bilh
- Prév.
- $16.01 bilh