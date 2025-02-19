CotationsSections
GVAL: Cambria Global Value ETF

29.26 USD 0.05 (0.17%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GVAL a changé de -0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.21 et à un maximum de 29.43.

Suivez la dynamique Cambria Global Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action GVAL aujourd'hui ?

L'action Cambria Global Value ETF est cotée à 29.26 aujourd'hui. Elle se négocie dans 29.21 - 29.43, a clôturé hier à 29.31 et son volume d'échange a atteint 109. Le graphique en temps réel du cours de GVAL présente ces mises à jour.

L'action Cambria Global Value ETF verse-t-elle des dividendes ?

Cambria Global Value ETF est actuellement valorisé à 29.26. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 35.40% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GVAL.

Comment acheter des actions GVAL ?

Vous pouvez acheter des actions Cambria Global Value ETF au cours actuel de 29.26. Les ordres sont généralement placés à proximité de 29.26 ou de 29.56, le 109 et le -0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GVAL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action GVAL ?

Investir dans Cambria Global Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.40 - 29.71 et le prix actuel 29.26. Beaucoup comparent -0.17% et 14.61% avant de passer des ordres à 29.26 ou 29.56. Consultez le graphique du cours de GVAL en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Cambria Global Value ETF ?

Le cours le plus élevé de Cambria Global Value ETF l'année dernière était 29.71. Au cours de 20.40 - 29.71, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 29.31 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Cambria Global Value ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Cambria Global Value ETF ?

Le cours le plus bas de Cambria Global Value ETF (GVAL) sur l'année a été 20.40. Sa comparaison avec 29.26 et 20.40 - 29.71 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GVAL sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action GVAL a-t-elle été divisée ?

Cambria Global Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 29.31 et 35.40% après les opérations sur titres.

Range quotidien
29.21 29.43
Range Annuel
20.40 29.71
Clôture Précédente
29.31
Ouverture
29.27
Bid
29.26
Ask
29.56
Plus Bas
29.21
Plus Haut
29.43
Volume
109
Changement quotidien
-0.17%
Changement Mensuel
-0.17%
Changement à 6 Mois
14.61%
Changement Annuel
35.40%
