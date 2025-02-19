- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GVAL: Cambria Global Value ETF
Курс GVAL за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.21, а максимальная — 29.43.
Следите за динамикой Cambria Global Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GVAL
- How to Defer Taxes Like the Rich and Famous
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- GVAL: Buying What's Cheap Isn't Value Investing (BATS:GVAL)
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- The Storm Before The Calm
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GVAL сегодня?
Cambria Global Value ETF (GVAL) сегодня оценивается на уровне 29.26. Инструмент торгуется в пределах 29.21 - 29.43, вчерашнее закрытие составило 29.31, а торговый объем достиг 109. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GVAL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cambria Global Value ETF?
Cambria Global Value ETF в настоящее время оценивается в 29.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 35.40% и USD. Отслеживайте движения GVAL на графике в реальном времени.
Как купить акции GVAL?
Вы можете купить акции Cambria Global Value ETF (GVAL) по текущей цене 29.26. Ордера обычно размещаются около 29.26 или 29.56, тогда как 109 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GVAL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GVAL?
Инвестирование в Cambria Global Value ETF предполагает учет годового диапазона 20.40 - 29.71 и текущей цены 29.26. Многие сравнивают -0.17% и 14.61% перед размещением ордеров на 29.26 или 29.56. Изучайте ежедневные изменения цены GVAL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Cambria Global Value ETF?
Самая высокая цена Cambria Global Value ETF (GVAL) за последний год составила 29.71. Акции заметно колебались в пределах 20.40 - 29.71, сравнение с 29.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cambria Global Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Cambria Global Value ETF?
Самая низкая цена Cambria Global Value ETF (GVAL) за год составила 20.40. Сравнение с текущими 29.26 и 20.40 - 29.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GVAL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GVAL?
В прошлом Cambria Global Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.31 и 35.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.31
- Open
- 29.27
- Bid
- 29.26
- Ask
- 29.56
- Low
- 29.21
- High
- 29.43
- Объем
- 109
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- -0.17%
- 6-месячное изменение
- 14.61%
- Годовое изменение
- 35.40%
- Акт.
-
- Прог.
- $33.988 млрд
- Пред.
- $-78.311 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $280.464 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $358.775 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.485%
- Акт.
-
- Прог.
- $11.24 млрд
- Пред.
- $16.01 млрд