GVAL: Cambria Global Value ETF

29.26 USD 0.05 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GVAL за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.21, а максимальная — 29.43.

Следите за динамикой Cambria Global Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GVAL сегодня?

Cambria Global Value ETF (GVAL) сегодня оценивается на уровне 29.26. Инструмент торгуется в пределах 29.21 - 29.43, вчерашнее закрытие составило 29.31, а торговый объем достиг 109. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GVAL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cambria Global Value ETF?

Cambria Global Value ETF в настоящее время оценивается в 29.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 35.40% и USD. Отслеживайте движения GVAL на графике в реальном времени.

Как купить акции GVAL?

Вы можете купить акции Cambria Global Value ETF (GVAL) по текущей цене 29.26. Ордера обычно размещаются около 29.26 или 29.56, тогда как 109 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GVAL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GVAL?

Инвестирование в Cambria Global Value ETF предполагает учет годового диапазона 20.40 - 29.71 и текущей цены 29.26. Многие сравнивают -0.17% и 14.61% перед размещением ордеров на 29.26 или 29.56. Изучайте ежедневные изменения цены GVAL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cambria Global Value ETF?

Самая высокая цена Cambria Global Value ETF (GVAL) за последний год составила 29.71. Акции заметно колебались в пределах 20.40 - 29.71, сравнение с 29.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cambria Global Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cambria Global Value ETF?

Самая низкая цена Cambria Global Value ETF (GVAL) за год составила 20.40. Сравнение с текущими 29.26 и 20.40 - 29.71 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GVAL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GVAL?

В прошлом Cambria Global Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.31 и 35.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.21 29.43
Годовой диапазон
20.40 29.71
Предыдущее закрытие
29.31
Open
29.27
Bid
29.26
Ask
29.56
Low
29.21
High
29.43
Объем
109
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
-0.17%
6-месячное изменение
14.61%
Годовое изменение
35.40%
07 октября, вторник
12:30
USD
Торговый баланс
Акт.
Прог.
$​33.988 млрд
Пред.
$​-78.311 млрд
12:30
USD
Объем экспорта
Акт.
Прог.
Пред.
$​280.464 млрд
12:30
USD
Объем импорта
Акт.
Прог.
Пред.
$​358.775 млрд
14:05
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.485%
19:00
USD
Потребительское кредитование от ФРС м/м
Акт.
Прог.
$​11.24 млрд
Пред.
$​16.01 млрд