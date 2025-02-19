QuotazioniSezioni
GVAL: Cambria Global Value ETF

29.26 USD 0.05 (0.17%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GVAL ha avuto una variazione del -0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.21 e ad un massimo di 29.43.

Segui le dinamiche di Cambria Global Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GVAL oggi?

Oggi le azioni Cambria Global Value ETF sono prezzate a 29.26. Viene scambiato all'interno di 29.21 - 29.43, la chiusura di ieri è stata 29.31 e il volume degli scambi ha raggiunto 109. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GVAL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Cambria Global Value ETF pagano dividendi?

Cambria Global Value ETF è attualmente valutato a 29.26. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 35.40% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GVAL.

Come acquistare azioni GVAL?

Puoi acquistare azioni Cambria Global Value ETF al prezzo attuale di 29.26. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 29.26 o 29.56, mentre 109 e -0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GVAL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GVAL?

Investire in Cambria Global Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 20.40 - 29.71 e il prezzo attuale 29.26. Molti confrontano -0.17% e 14.61% prima di effettuare ordini su 29.26 o 29.56. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GVAL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Cambria Global Value ETF?

Il prezzo massimo di Cambria Global Value ETF nell'ultimo anno è stato 29.71. All'interno di 20.40 - 29.71, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 29.31 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Cambria Global Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Cambria Global Value ETF?

Il prezzo più basso di Cambria Global Value ETF (GVAL) nel corso dell'anno è stato 20.40. Confrontandolo con gli attuali 29.26 e 20.40 - 29.71 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GVAL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GVAL?

Cambria Global Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 29.31 e 35.40%.

Intervallo Giornaliero
29.21 29.43
Intervallo Annuale
20.40 29.71
Chiusura Precedente
29.31
Apertura
29.27
Bid
29.26
Ask
29.56
Minimo
29.21
Massimo
29.43
Volume
109
Variazione giornaliera
-0.17%
Variazione Mensile
-0.17%
Variazione Semestrale
14.61%
Variazione Annuale
35.40%
07 ottobre, martedì
12:30
USD
Saldo Commerciale
Agire
Fcst
$​33.988 B
Prev
$​-78.311 B
12:30
USD
Esportazioni
Agire
Fcst
Prev
$​280.464 B
12:30
USD
Importazioni
Agire
Fcst
Prev
$​358.775 B
14:05
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
16:00
USD
EIA Prospettive Energetiche a Breve Termine
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta di Banconote a 3 anni
Agire
Fcst
Prev
3.485%
19:00
USD
Credito al Consumo Fed m/m
Agire
Fcst
$​11.24 B
Prev
$​16.01 B