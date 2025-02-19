- Panorámica
GVAL: Cambria Global Value ETF
El tipo de cambio de GVAL de hoy ha cambiado un -0.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.21, mientras que el máximo ha alcanzado 29.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cambria Global Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GVAL hoy?
Cambria Global Value ETF (GVAL) se evalúa hoy en 29.26. El instrumento se negocia dentro de 29.21 - 29.43; el cierre de ayer ha sido 29.31 y el volumen comercial ha alcanzado 109. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GVAL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Cambria Global Value ETF?
Cambria Global Value ETF se evalúa actualmente en 29.26. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 35.40% y USD. Monitoree los movimientos de GVAL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GVAL?
Puede comprar acciones de Cambria Global Value ETF (GVAL) al precio actual de 29.26. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 29.26 o 29.56, mientras que 109 y -0.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GVAL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GVAL?
Invertir en Cambria Global Value ETF implica tener en cuenta el rango anual 20.40 - 29.71 y el precio actual 29.26. Muchos comparan -0.17% y 14.61% antes de colocar órdenes en 29.26 o 29.56. Estudie los cambios diarios de precios de GVAL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Cambria Global Value ETF?
El precio más alto de Cambria Global Value ETF (GVAL) en el último año ha sido 29.71. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.40 - 29.71, una comparación con 29.31 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Cambria Global Value ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Cambria Global Value ETF?
El precio más bajo de Cambria Global Value ETF (GVAL) para el año ha sido 20.40. La comparación con los actuales 29.26 y 20.40 - 29.71 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GVAL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GVAL?
En el pasado, Cambria Global Value ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 29.31 y 35.40% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 29.31
- Open
- 29.27
- Bid
- 29.26
- Ask
- 29.56
- Low
- 29.21
- High
- 29.43
- Volumen
- 109
- Cambio diario
- -0.17%
- Cambio mensual
- -0.17%
- Cambio a 6 meses
- 14.61%
- Cambio anual
- 35.40%
