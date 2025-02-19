- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
GVAL: Cambria Global Value ETF
GVALの今日の為替レートは、-0.17%変化しました。日中、通貨は1あたり29.21の安値と29.43の高値で取引されました。
Cambria Global Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GVAL News
- How to Defer Taxes Like the Rich and Famous
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- GVAL: Buying What's Cheap Isn't Value Investing (BATS:GVAL)
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- The Storm Before The Calm
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
よくあるご質問
GVAL株の現在の価格は？
Cambria Global Value ETFの株価は本日29.26です。29.21 - 29.43内で取引され、前日の終値は29.31、取引量は109に達しました。GVALのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Cambria Global Value ETFの株は配当を出しますか？
Cambria Global Value ETFの現在の価格は29.26です。配当方針は会社によりますが、投資家は35.40%やUSDにも注目します。GVALの動きはライブチャートで確認できます。
GVAL株を買う方法は？
Cambria Global Value ETFの株は現在29.26で購入可能です。注文は通常29.26または29.56付近で行われ、109や-0.03%が市場の動きを示します。GVALの最新情報はライブチャートで確認できます。
GVAL株に投資する方法は？
Cambria Global Value ETFへの投資では、年間の値幅20.40 - 29.71と現在の29.26を考慮します。注文は多くの場合29.26や29.56で行われる前に、-0.17%や14.61%と比較されます。GVALの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Cambria Global Value ETFの株の最高値は？
Cambria Global Value ETFの過去1年の最高値は29.71でした。20.40 - 29.71内で株価は大きく変動し、29.31と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Cambria Global Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Cambria Global Value ETFの株の最低値は？
Cambria Global Value ETF(GVAL)の年間最安値は20.40でした。現在の29.26や20.40 - 29.71と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GVALの動きはライブチャートで確認できます。
GVALの株式分割はいつ行われましたか？
Cambria Global Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、29.31、35.40%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 29.31
- 始値
- 29.27
- 買値
- 29.26
- 買値
- 29.56
- 安値
- 29.21
- 高値
- 29.43
- 出来高
- 109
- 1日の変化
- -0.17%
- 1ヶ月の変化
- -0.17%
- 6ヶ月の変化
- 14.61%
- 1年の変化
- 35.40%
- 実際
-
- 期待
- $33.988 B
- 前
- $-78.311 B
- 実際
-
- 期待
- 前
- $280.464 B
- 実際
-
- 期待
- 前
- $358.775 B
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.485%
- 実際
-
- 期待
- $11.24 B
- 前
- $16.01 B