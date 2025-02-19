クォートセクション
通貨 / GVAL
GVAL: Cambria Global Value ETF

29.26 USD 0.05 (0.17%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GVALの今日の為替レートは、-0.17%変化しました。日中、通貨は1あたり29.21の安値と29.43の高値で取引されました。

Cambria Global Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

GVAL株の現在の価格は？

Cambria Global Value ETFの株価は本日29.26です。29.21 - 29.43内で取引され、前日の終値は29.31、取引量は109に達しました。GVALのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Cambria Global Value ETFの株は配当を出しますか？

Cambria Global Value ETFの現在の価格は29.26です。配当方針は会社によりますが、投資家は35.40%やUSDにも注目します。GVALの動きはライブチャートで確認できます。

GVAL株を買う方法は？

Cambria Global Value ETFの株は現在29.26で購入可能です。注文は通常29.26または29.56付近で行われ、109や-0.03%が市場の動きを示します。GVALの最新情報はライブチャートで確認できます。

GVAL株に投資する方法は？

Cambria Global Value ETFへの投資では、年間の値幅20.40 - 29.71と現在の29.26を考慮します。注文は多くの場合29.26や29.56で行われる前に、-0.17%や14.61%と比較されます。GVALの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Cambria Global Value ETFの株の最高値は？

Cambria Global Value ETFの過去1年の最高値は29.71でした。20.40 - 29.71内で株価は大きく変動し、29.31と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Cambria Global Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Cambria Global Value ETFの株の最低値は？

Cambria Global Value ETF(GVAL)の年間最安値は20.40でした。現在の29.26や20.40 - 29.71と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GVALの動きはライブチャートで確認できます。

GVALの株式分割はいつ行われましたか？

Cambria Global Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、29.31、35.40%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
29.21 29.43
1年のレンジ
20.40 29.71
以前の終値
29.31
始値
29.27
買値
29.26
買値
29.56
安値
29.21
高値
29.43
出来高
109
1日の変化
-0.17%
1ヶ月の変化
-0.17%
6ヶ月の変化
14.61%
1年の変化
35.40%
