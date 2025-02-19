报价部分
货币 / GVAL
GVAL: Cambria Global Value ETF

29.26 USD 0.05 (0.17%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GVAL汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点29.21和高点29.43进行交易。

关注Cambria Global Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

GVAL股票今天的价格是多少？

Cambria Global Value ETF股票今天的定价为29.26。它在29.21 - 29.43范围内交易，昨天的收盘价为29.31，交易量达到109。GVAL的实时价格图表显示了这些更新。

Cambria Global Value ETF股票是否支付股息？

Cambria Global Value ETF目前的价值为29.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注35.40%和USD。实时查看图表以跟踪GVAL走势。

如何购买GVAL股票？

您可以以29.26的当前价格购买Cambria Global Value ETF股票。订单通常设置在29.26或29.56附近，而109和-0.03%显示市场活动。立即关注GVAL的实时图表更新。

如何投资GVAL股票？

投资Cambria Global Value ETF需要考虑年度范围20.40 - 29.71和当前价格29.26。许多人在以29.26或29.56下订单之前，会比较-0.17%和。实时查看GVAL价格图表，了解每日变化。

Cambria Global Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Cambria Global Value ETF的最高价格是29.71。在20.40 - 29.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cambria Global Value ETF的绩效。

Cambria Global Value ETF股票的最低价格是多少？

Cambria Global Value ETF（GVAL）的最低价格为20.40。将其与当前的29.26和20.40 - 29.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GVAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GVAL股票是什么时候拆分的？

Cambria Global Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.31和35.40%中可见。

日范围
29.21 29.43
年范围
20.40 29.71
前一天收盘价
29.31
开盘价
29.27
卖价
29.26
买价
29.56
最低价
29.21
最高价
29.43
交易量
109
日变化
-0.17%
月变化
-0.17%
6个月变化
14.61%
年变化
35.40%
07 十月, 星期二
12:30
USD
贸易帐
实际值
预测值
$​33.988 B
前值
$​-78.311 B
12:30
USD
出口
实际值
预测值
前值
$​280.464 B
12:30
USD
进口
实际值
预测值
前值
$​358.775 B
14:05
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
EIA短期能源展望
实际值
预测值
前值
17:00
USD
3年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
3.485%
19:00
USD
美联储消费信贷月率 m/m
实际值
预测值
$​11.24 B
前值
$​16.01 B