GVAL: Cambria Global Value ETF
今日GVAL汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点29.21和高点29.43进行交易。
关注Cambria Global Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
GVAL股票今天的价格是多少？
Cambria Global Value ETF股票今天的定价为29.26。它在29.21 - 29.43范围内交易，昨天的收盘价为29.31，交易量达到109。GVAL的实时价格图表显示了这些更新。
Cambria Global Value ETF股票是否支付股息？
Cambria Global Value ETF目前的价值为29.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注35.40%和USD。实时查看图表以跟踪GVAL走势。
如何购买GVAL股票？
您可以以29.26的当前价格购买Cambria Global Value ETF股票。订单通常设置在29.26或29.56附近，而109和-0.03%显示市场活动。立即关注GVAL的实时图表更新。
如何投资GVAL股票？
投资Cambria Global Value ETF需要考虑年度范围20.40 - 29.71和当前价格29.26。许多人在以29.26或29.56下订单之前，会比较-0.17%和。实时查看GVAL价格图表，了解每日变化。
Cambria Global Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Cambria Global Value ETF的最高价格是29.71。在20.40 - 29.71内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cambria Global Value ETF的绩效。
Cambria Global Value ETF股票的最低价格是多少？
Cambria Global Value ETF（GVAL）的最低价格为20.40。将其与当前的29.26和20.40 - 29.71进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GVAL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GVAL股票是什么时候拆分的？
Cambria Global Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.31和35.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.31
- 开盘价
- 29.27
- 卖价
- 29.26
- 买价
- 29.56
- 最低价
- 29.21
- 最高价
- 29.43
- 交易量
- 109
- 日变化
- -0.17%
- 月变化
- -0.17%
- 6个月变化
- 14.61%
- 年变化
- 35.40%
- 实际值
-
- 预测值
- $33.988 B
- 前值
- $-78.311 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- $280.464 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- $358.775 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.485%
- 实际值
-
- 预测值
- $11.24 B
- 前值
- $16.01 B