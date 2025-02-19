- Übersicht
GVAL: Cambria Global Value ETF
Der Wechselkurs von GVAL hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.21 bis zu einem Hoch von 29.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cambria Global Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GVAL heute?
Die Aktie von Cambria Global Value ETF (GVAL) notiert heute bei 29.26. Sie wird innerhalb einer Spanne von 29.21 - 29.43 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 29.31 und das Handelsvolumen erreichte 109. Das Live-Chart von GVAL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GVAL Dividenden?
Cambria Global Value ETF wird derzeit mit 29.26 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 35.40% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GVAL zu verfolgen.
Wie kaufe ich GVAL-Aktien?
Sie können Aktien von Cambria Global Value ETF (GVAL) zum aktuellen Kurs von 29.26 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 29.26 oder 29.56 platziert, während 109 und -0.03% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GVAL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GVAL-Aktien?
Bei einer Investition in Cambria Global Value ETF müssen die jährliche Spanne 20.40 - 29.71 und der aktuelle Kurs 29.26 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.17% und 14.61%, bevor sie Orders zu 29.26 oder 29.56 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GVAL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Cambria Global Value ETF?
Der höchste Kurs von Cambria Global Value ETF (GVAL) im vergangenen Jahr lag bei 29.71. Innerhalb von 20.40 - 29.71 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 29.31 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Cambria Global Value ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Cambria Global Value ETF?
Der niedrigste Kurs von Cambria Global Value ETF (GVAL) im Laufe des Jahres betrug 20.40. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 29.26 und der Spanne 20.40 - 29.71 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GVAL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GVAL statt?
Cambria Global Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 29.31 und 35.40% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.31
- Eröffnung
- 29.27
- Bid
- 29.26
- Ask
- 29.56
- Tief
- 29.21
- Hoch
- 29.43
- Volumen
- 109
- Tagesänderung
- -0.17%
- Monatsänderung
- -0.17%
- 6-Monatsänderung
- 14.61%
- Jahresänderung
- 35.40%
- Akt
-
- Erw
- $33.988 B
- Vorh
- $-78.311 B
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- $280.464 B
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- $358.775 B
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.485%
- Akt
-
- Erw
- $11.24 B
- Vorh
- $16.01 B