GTR: WisdomTree Target Range Fund

26.16 USD 0.25 (0.96%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GTR fiyatı bugün 0.96% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.02 ve Yüksek fiyatı olarak 26.16 aralığında işlem gördü.

WisdomTree Target Range Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

What is GTR stock price today?

WisdomTree Target Range Fund stock is priced at 26.16 today. It trades within 26.02 - 26.16, yesterday's close was 25.91, and trading volume reached 6. The live price chart of GTR shows these updates.

Does WisdomTree Target Range Fund stock pay dividends?

WisdomTree Target Range Fund is currently valued at 26.16. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 6.86% and USD. View the chart live to track GTR movements.

How to buy GTR stock?

You can buy WisdomTree Target Range Fund shares at the current price of 26.16. Orders are usually placed near 26.16 or 26.46, while 6 and 0.27% show market activity. Follow GTR updates on the live chart today.

How to invest into GTR stock?

Investing in WisdomTree Target Range Fund involves considering the yearly range 21.60 - 26.16 and current price 26.16. Many compare 0.62% and 12.23% before placing orders at 26.16 or 26.46. Explore the GTR price chart live with daily changes.

What are WisdomTree Target Range Fund stock highest prices?

The highest price of WisdomTree Target Range Fund in the past year was 26.16. Within 21.60 - 26.16, the stock fluctuated notably, and comparing with 25.91 helps spot resistance levels. Track WisdomTree Target Range Fund performance using the live chart.

What are WisdomTree Target Range Fund stock lowest prices?

The lowest price of WisdomTree Target Range Fund (GTR) over the year was 21.60. Comparing it with the current 26.16 and 21.60 - 26.16 shows potential long-term entry points. Watch GTR moves on the chart live for more details.

When did GTR stock split?

WisdomTree Target Range Fund has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 25.91, and 6.86% after corporate actions.

Günlük aralık
26.02 26.16
Yıllık aralık
21.60 26.16
Önceki kapanış
25.91
Açılış
26.09
Satış
26.16
Alış
26.46
Düşük
26.02
Yüksek
26.16
Hacim
6
Günlük değişim
0.96%
Aylık değişim
0.62%
6 aylık değişim
12.23%
Yıllık değişim
6.86%
03 Ekim, Cuma
10:05
USD
FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
İşsizlik Oranı
Açıklanan
Beklenti
4.2%
Önceki
4.3%
12:30
USD
Tarım Dışı İstihdam
Açıklanan
Beklenti
84 K
Önceki
22 K
12:30
USD
Katılım Oranı
Açıklanan
Beklenti
62.2%
Önceki
62.3%
12:30
USD
Ortalama Saatlik Kazanç (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.4%
Önceki
0.3%
12:30
USD
Ortalama Saatlik Kazanç (Yıllık)
Açıklanan
Beklenti
3.9%
Önceki
3.7%
12:30
USD
Özel Tarım Dışı Bordrolar
Açıklanan
Beklenti
98 K
Önceki
38 K
12:30
USD
U6 İşsizlik Oranı
Açıklanan
Beklenti
7.8%
Önceki
8.1%
13:45
USD
S&P Global Hizmet PMI
Açıklanan
54.2
Beklenti
56.4
Önceki
54.5
13:45
USD
S&P Global Bileşik PMI
Açıklanan
53.6
Beklenti
55.0
Önceki
55.4
14:00
USD
ISM İmalat Dışı PMI
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
ISM İmalat Dışı İstihdam
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
ISM Üretim Dışı Ödenen Fiyatlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı
Açıklanan
422
Beklenti
Önceki
424
17:00
USD
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı
Açıklanan
549
Beklenti
Önceki
549
17:40
USD
Fed Başkanı Jefferson'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
266.7 K
19:30
USD
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
23.4 K