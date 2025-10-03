- Genel bakış
GTR: WisdomTree Target Range Fund
GTR fiyatı bugün 0.96% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.02 ve Yüksek fiyatı olarak 26.16 aralığında işlem gördü.
WisdomTree Target Range Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
What is GTR stock price today?
WisdomTree Target Range Fund stock is priced at 26.16 today. It trades within 26.02 - 26.16, yesterday's close was 25.91, and trading volume reached 6. The live price chart of GTR shows these updates.
Does WisdomTree Target Range Fund stock pay dividends?
WisdomTree Target Range Fund is currently valued at 26.16. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 6.86% and USD. View the chart live to track GTR movements.
How to buy GTR stock?
You can buy WisdomTree Target Range Fund shares at the current price of 26.16. Orders are usually placed near 26.16 or 26.46, while 6 and 0.27% show market activity. Follow GTR updates on the live chart today.
How to invest into GTR stock?
Investing in WisdomTree Target Range Fund involves considering the yearly range 21.60 - 26.16 and current price 26.16. Many compare 0.62% and 12.23% before placing orders at 26.16 or 26.46. Explore the GTR price chart live with daily changes.
What are WisdomTree Target Range Fund stock highest prices?
The highest price of WisdomTree Target Range Fund in the past year was 26.16. Within 21.60 - 26.16, the stock fluctuated notably, and comparing with 25.91 helps spot resistance levels. Track WisdomTree Target Range Fund performance using the live chart.
What are WisdomTree Target Range Fund stock lowest prices?
The lowest price of WisdomTree Target Range Fund (GTR) over the year was 21.60. Comparing it with the current 26.16 and 21.60 - 26.16 shows potential long-term entry points. Watch GTR moves on the chart live for more details.
When did GTR stock split?
WisdomTree Target Range Fund has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 25.91, and 6.86% after corporate actions.
- Önceki kapanış
- 25.91
- Açılış
- 26.09
- Satış
- 26.16
- Alış
- 26.46
- Düşük
- 26.02
- Yüksek
- 26.16
- Hacim
- 6
- Günlük değişim
- 0.96%
- Aylık değişim
- 0.62%
- 6 aylık değişim
- 12.23%
- Yıllık değişim
- 6.86%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.2%
- Önceki
- 4.3%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 84 K
- Önceki
- 22 K
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 62.2%
- Önceki
- 62.3%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.4%
- Önceki
- 0.3%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 3.9%
- Önceki
- 3.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 98 K
- Önceki
- 38 K
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 7.8%
- Önceki
- 8.1%
- Açıklanan
- 54.2
- Beklenti
- 56.4
- Önceki
- 54.5
- Açıklanan
- 53.6
- Beklenti
- 55.0
- Önceki
- 55.4
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 422
- Beklenti
- Önceki
- 424
- Açıklanan
- 549
- Beklenti
- Önceki
- 549
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 266.7 K
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 103.0 K
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- -172.5 K
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 23.4 K