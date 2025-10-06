- 概要
GTR: WisdomTree Target Range Fund
GTRの今日の為替レートは、-0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり26.06の安値と26.15の高値で取引されました。
WisdomTree Target Range Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
GTR株の現在の価格は？
WisdomTree Target Range Fundの株価は本日26.10です。26.06 - 26.15内で取引され、前日の終値は26.16、取引量は12に達しました。GTRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
WisdomTree Target Range Fundの株は配当を出しますか？
WisdomTree Target Range Fundの現在の価格は26.10です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.62%やUSDにも注目します。GTRの動きはライブチャートで確認できます。
GTR株を買う方法は？
WisdomTree Target Range Fundの株は現在26.10で購入可能です。注文は通常26.10または26.40付近で行われ、12や0.15%が市場の動きを示します。GTRの最新情報はライブチャートで確認できます。
GTR株に投資する方法は？
WisdomTree Target Range Fundへの投資では、年間の値幅21.60 - 26.16と現在の26.10を考慮します。注文は多くの場合26.10や26.40で行われる前に、0.38%や11.97%と比較されます。GTRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
WisdomTree Target Range Fundの株の最高値は？
WisdomTree Target Range Fundの過去1年の最高値は26.16でした。21.60 - 26.16内で株価は大きく変動し、26.16と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree Target Range Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
WisdomTree Target Range Fundの株の最低値は？
WisdomTree Target Range Fund(GTR)の年間最安値は21.60でした。現在の26.10や21.60 - 26.16と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GTRの動きはライブチャートで確認できます。
GTRの株式分割はいつ行われましたか？
WisdomTree Target Range Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.16、6.62%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 26.16
- 始値
- 26.06
- 買値
- 26.10
- 買値
- 26.40
- 安値
- 26.06
- 高値
- 26.15
- 出来高
- 12
- 1日の変化
- -0.23%
- 1ヶ月の変化
- 0.38%
- 6ヶ月の変化
- 11.97%
- 1年の変化
- 6.62%