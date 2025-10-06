- Visão do mercado
GTR: WisdomTree Target Range Fund
A taxa do GTR para hoje mudou para -0.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.06 e o mais alto foi 26.15.
Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree Target Range Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GTR hoje?
Hoje WisdomTree Target Range Fund (GTR) está avaliado em 26.10. O instrumento é negociado dentro de 26.06 - 26.15, o fechamento de ontem foi 26.16, e o volume de negociação atingiu 12. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GTR em tempo real.
As ações de WisdomTree Target Range Fund pagam dividendos?
Atualmente WisdomTree Target Range Fund está avaliado em 26.10. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.62% e USD. Monitore os movimentos de GTR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GTR?
Você pode comprar ações de WisdomTree Target Range Fund (GTR) pelo preço atual 26.10. Ordens geralmente são executadas perto de 26.10 ou 26.40, enquanto 12 e 0.15% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GTR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GTR?
Investir em WisdomTree Target Range Fund envolve considerar a faixa anual 21.60 - 26.16 e o preço atual 26.10. Muitos comparam 0.38% e 11.97% antes de enviar ordens em 26.10 ou 26.40. Estude as mudanças diárias de preço de GTR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree Target Range Fund?
O maior preço de WisdomTree Target Range Fund (GTR) no último ano foi 26.16. As ações oscilaram bastante dentro de 21.60 - 26.16, e a comparação com 26.16 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree Target Range Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree Target Range Fund?
O menor preço de WisdomTree Target Range Fund (GTR) no ano foi 21.60. A comparação com o preço atual 26.10 e 21.60 - 26.16 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GTR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GTR?
No passado WisdomTree Target Range Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.16 e 6.62% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.16
- Open
- 26.06
- Bid
- 26.10
- Ask
- 26.40
- Low
- 26.06
- High
- 26.15
- Volume
- 12
- Mudança diária
- -0.23%
- Mudança mensal
- 0.38%
- Mudança de 6 meses
- 11.97%
- Mudança anual
- 6.62%