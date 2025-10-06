GTR: WisdomTree Target Range Fund
今日GTR汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点26.06和高点26.15进行交易。
关注WisdomTree Target Range Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
GTR股票今天的价格是多少？
WisdomTree Target Range Fund股票今天的定价为26.10。它在26.06 - 26.15范围内交易，昨天的收盘价为26.16，交易量达到12。GTR的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree Target Range Fund股票是否支付股息？
WisdomTree Target Range Fund目前的价值为26.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.62%和USD。实时查看图表以跟踪GTR走势。
如何购买GTR股票？
您可以以26.10的当前价格购买WisdomTree Target Range Fund股票。订单通常设置在26.10或26.40附近，而12和0.15%显示市场活动。立即关注GTR的实时图表更新。
如何投资GTR股票？
投资WisdomTree Target Range Fund需要考虑年度范围21.60 - 26.16和当前价格26.10。许多人在以26.10或26.40下订单之前，会比较0.38%和。实时查看GTR价格图表，了解每日变化。
WisdomTree Target Range Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree Target Range Fund的最高价格是26.16。在21.60 - 26.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Target Range Fund的绩效。
WisdomTree Target Range Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree Target Range Fund（GTR）的最低价格为21.60。将其与当前的26.10和21.60 - 26.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
GTR股票是什么时候拆分的？
WisdomTree Target Range Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.16和6.62%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.16
- 开盘价
- 26.06
- 卖价
- 26.10
- 买价
- 26.40
- 最低价
- 26.06
- 最高价
- 26.15
- 交易量
- 12
- 日变化
- -0.23%
- 月变化
- 0.38%
- 6个月变化
- 11.97%
- 年变化
- 6.62%