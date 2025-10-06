报价部分
货币 / GTR
回到股票

GTR: WisdomTree Target Range Fund

26.10 USD 0.06 (0.23%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GTR汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点26.06和高点26.15进行交易。

关注WisdomTree Target Range Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GTR股票今天的价格是多少？

WisdomTree Target Range Fund股票今天的定价为26.10。它在26.06 - 26.15范围内交易，昨天的收盘价为26.16，交易量达到12。GTR的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree Target Range Fund股票是否支付股息？

WisdomTree Target Range Fund目前的价值为26.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.62%和USD。实时查看图表以跟踪GTR走势。

如何购买GTR股票？

您可以以26.10的当前价格购买WisdomTree Target Range Fund股票。订单通常设置在26.10或26.40附近，而12和0.15%显示市场活动。立即关注GTR的实时图表更新。

如何投资GTR股票？

投资WisdomTree Target Range Fund需要考虑年度范围21.60 - 26.16和当前价格26.10。许多人在以26.10或26.40下订单之前，会比较0.38%和。实时查看GTR价格图表，了解每日变化。

WisdomTree Target Range Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree Target Range Fund的最高价格是26.16。在21.60 - 26.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Target Range Fund的绩效。

WisdomTree Target Range Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree Target Range Fund（GTR）的最低价格为21.60。将其与当前的26.10和21.60 - 26.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GTR股票是什么时候拆分的？

WisdomTree Target Range Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.16和6.62%中可见。

日范围
26.06 26.15
年范围
21.60 26.16
前一天收盘价
26.16
开盘价
26.06
卖价
26.10
买价
26.40
最低价
26.06
最高价
26.15
交易量
12
日变化
-0.23%
月变化
0.38%
6个月变化
11.97%
年变化
6.62%
06 十月, 星期一