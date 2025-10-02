- Panoramica
GTR: WisdomTree Target Range Fund
Il tasso di cambio GTR ha avuto una variazione del 0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.83 e ad un massimo di 26.00.
Segui le dinamiche di WisdomTree Target Range Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GTR oggi?
Oggi le azioni WisdomTree Target Range Fund sono prezzate a 25.91. Viene scambiato all'interno di 0.31%, la chiusura di ieri è stata 25.83 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GTR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni WisdomTree Target Range Fund pagano dividendi?
WisdomTree Target Range Fund è attualmente valutato a 25.91. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.84% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GTR.
Come acquistare azioni GTR?
Puoi acquistare azioni WisdomTree Target Range Fund al prezzo attuale di 25.91. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.91 o 26.21, mentre 7 e -0.35% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GTR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GTR?
Investire in WisdomTree Target Range Fund implica considerare l'intervallo annuale 21.60 - 26.05 e il prezzo attuale 25.91. Molti confrontano -0.35% e 11.15% prima di effettuare ordini su 25.91 o 26.21. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GTR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni WisdomTree Target Range Fund?
Il prezzo massimo di WisdomTree Target Range Fund nell'ultimo anno è stato 26.05. All'interno di 21.60 - 26.05, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.83 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WisdomTree Target Range Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WisdomTree Target Range Fund?
Il prezzo più basso di WisdomTree Target Range Fund (GTR) nel corso dell'anno è stato 21.60. Confrontandolo con gli attuali 25.91 e 21.60 - 26.05 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GTR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GTR?
WisdomTree Target Range Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.83 e 5.84%.
- Chiusura Precedente
- 25.83
- Apertura
- 26.00
- Bid
- 25.91
- Ask
- 26.21
- Minimo
- 25.83
- Massimo
- 26.00
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- 0.31%
- Variazione Mensile
- -0.35%
- Variazione Semestrale
- 11.15%
- Variazione Annuale
- 5.84%
