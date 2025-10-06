- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GTR: WisdomTree Target Range Fund
Курс GTR за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.06, а максимальная — 26.15.
Следите за динамикой WisdomTree Target Range Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GTR сегодня?
WisdomTree Target Range Fund (GTR) сегодня оценивается на уровне 26.10. Инструмент торгуется в пределах 26.06 - 26.15, вчерашнее закрытие составило 26.16, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GTR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Target Range Fund?
WisdomTree Target Range Fund в настоящее время оценивается в 26.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.62% и USD. Отслеживайте движения GTR на графике в реальном времени.
Как купить акции GTR?
Вы можете купить акции WisdomTree Target Range Fund (GTR) по текущей цене 26.10. Ордера обычно размещаются около 26.10 или 26.40, тогда как 12 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GTR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GTR?
Инвестирование в WisdomTree Target Range Fund предполагает учет годового диапазона 21.60 - 26.16 и текущей цены 26.10. Многие сравнивают 0.38% и 11.97% перед размещением ордеров на 26.10 или 26.40. Изучайте ежедневные изменения цены GTR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Target Range Fund?
Самая высокая цена WisdomTree Target Range Fund (GTR) за последний год составила 26.16. Акции заметно колебались в пределах 21.60 - 26.16, сравнение с 26.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Target Range Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Target Range Fund?
Самая низкая цена WisdomTree Target Range Fund (GTR) за год составила 21.60. Сравнение с текущими 26.10 и 21.60 - 26.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GTR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GTR?
В прошлом WisdomTree Target Range Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.16 и 6.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.16
- Open
- 26.06
- Bid
- 26.10
- Ask
- 26.40
- Low
- 26.06
- High
- 26.15
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- 0.38%
- 6-месячное изменение
- 11.97%
- Годовое изменение
- 6.62%