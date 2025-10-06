- Übersicht
GTR: WisdomTree Target Range Fund
Der Wechselkurs von GTR hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.06 bis zu einem Hoch von 26.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree Target Range Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GTR heute?
Die Aktie von WisdomTree Target Range Fund (GTR) notiert heute bei 26.10. Sie wird innerhalb einer Spanne von 26.06 - 26.15 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.16 und das Handelsvolumen erreichte 12. Das Live-Chart von GTR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GTR Dividenden?
WisdomTree Target Range Fund wird derzeit mit 26.10 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.62% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GTR zu verfolgen.
Wie kaufe ich GTR-Aktien?
Sie können Aktien von WisdomTree Target Range Fund (GTR) zum aktuellen Kurs von 26.10 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.10 oder 26.40 platziert, während 12 und 0.15% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GTR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GTR-Aktien?
Bei einer Investition in WisdomTree Target Range Fund müssen die jährliche Spanne 21.60 - 26.16 und der aktuelle Kurs 26.10 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.38% und 11.97%, bevor sie Orders zu 26.10 oder 26.40 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GTR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WisdomTree Target Range Fund?
Der höchste Kurs von WisdomTree Target Range Fund (GTR) im vergangenen Jahr lag bei 26.16. Innerhalb von 21.60 - 26.16 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.16 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WisdomTree Target Range Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WisdomTree Target Range Fund?
Der niedrigste Kurs von WisdomTree Target Range Fund (GTR) im Laufe des Jahres betrug 21.60. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.10 und der Spanne 21.60 - 26.16 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GTR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GTR statt?
WisdomTree Target Range Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.16 und 6.62% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.16
- Eröffnung
- 26.06
- Bid
- 26.10
- Ask
- 26.40
- Tief
- 26.06
- Hoch
- 26.15
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- -0.23%
- Monatsänderung
- 0.38%
- 6-Monatsänderung
- 11.97%
- Jahresänderung
- 6.62%