GTR: WisdomTree Target Range Fund
Le taux de change de GTR a changé de 0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.83 et à un maximum de 26.00.
Suivez la dynamique WisdomTree Target Range Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GTR aujourd'hui ?
L'action WisdomTree Target Range Fund est cotée à 25.91 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.31%, a clôturé hier à 25.83 et son volume d'échange a atteint 7. Le graphique en temps réel du cours de GTR présente ces mises à jour.
L'action WisdomTree Target Range Fund verse-t-elle des dividendes ?
WisdomTree Target Range Fund est actuellement valorisé à 25.91. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.84% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GTR.
Comment acheter des actions GTR ?
Vous pouvez acheter des actions WisdomTree Target Range Fund au cours actuel de 25.91. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.91 ou de 26.21, le 7 et le -0.35% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GTR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GTR ?
Investir dans WisdomTree Target Range Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.60 - 26.05 et le prix actuel 25.91. Beaucoup comparent -0.35% et 11.15% avant de passer des ordres à 25.91 ou 26.21. Consultez le graphique du cours de GTR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree Target Range Fund ?
Le cours le plus élevé de WisdomTree Target Range Fund l'année dernière était 26.05. Au cours de 21.60 - 26.05, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.83 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree Target Range Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree Target Range Fund ?
Le cours le plus bas de WisdomTree Target Range Fund (GTR) sur l'année a été 21.60. Sa comparaison avec 25.91 et 21.60 - 26.05 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GTR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GTR a-t-elle été divisée ?
WisdomTree Target Range Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.83 et 5.84% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.83
- Ouverture
- 26.00
- Bid
- 25.91
- Ask
- 26.21
- Plus Bas
- 25.83
- Plus Haut
- 26.00
- Volume
- 7
- Changement quotidien
- 0.31%
- Changement Mensuel
- -0.35%
- Changement à 6 Mois
- 11.15%
- Changement Annuel
- 5.84%
- Act
-
- Fcst
- 207 K
- Prev
- 218 K
- Act
-
- Fcst
- 1.923 M
- Prev
- 1.926 M
- Act
-
- Fcst
- 2.5%
- Prev
- -1.3%