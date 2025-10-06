- Panorámica
GTR: WisdomTree Target Range Fund
El tipo de cambio de GTR de hoy ha cambiado un -0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.06, mientras que el máximo ha alcanzado 26.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree Target Range Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GTR hoy?
WisdomTree Target Range Fund (GTR) se evalúa hoy en 26.10. El instrumento se negocia dentro de 26.06 - 26.15; el cierre de ayer ha sido 26.16 y el volumen comercial ha alcanzado 12. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GTR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de WisdomTree Target Range Fund?
WisdomTree Target Range Fund se evalúa actualmente en 26.10. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 6.62% y USD. Monitoree los movimientos de GTR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GTR?
Puede comprar acciones de WisdomTree Target Range Fund (GTR) al precio actual de 26.10. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 26.10 o 26.40, mientras que 12 y 0.15% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GTR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GTR?
Invertir en WisdomTree Target Range Fund implica tener en cuenta el rango anual 21.60 - 26.16 y el precio actual 26.10. Muchos comparan 0.38% y 11.97% antes de colocar órdenes en 26.10 o 26.40. Estudie los cambios diarios de precios de GTR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WisdomTree Target Range Fund?
El precio más alto de WisdomTree Target Range Fund (GTR) en el último año ha sido 26.16. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.60 - 26.16, una comparación con 26.16 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de WisdomTree Target Range Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WisdomTree Target Range Fund?
El precio más bajo de WisdomTree Target Range Fund (GTR) para el año ha sido 21.60. La comparación con los actuales 26.10 y 21.60 - 26.16 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GTR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GTR?
En el pasado, WisdomTree Target Range Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 26.16 y 6.62% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 26.16
- Open
- 26.06
- Bid
- 26.10
- Ask
- 26.40
- Low
- 26.06
- High
- 26.15
- Volumen
- 12
- Cambio diario
- -0.23%
- Cambio mensual
- 0.38%
- Cambio a 6 meses
- 11.97%
- Cambio anual
- 6.62%