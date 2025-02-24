GGT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) hisse senedi 4.05 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 4.05 - 4.08 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 4.08 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 297 değerine ulaştı. GGT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) hisse senedi temettü ödüyor mu? Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) hisse senedi şu anda 4.05 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -12.53% ve USD değerlerini izler. GGT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

GGT hisse senedi nasıl alınır? Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) hisselerini şu anki 4.05 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 4.05 ve Ask 4.35 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 297 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte GGT fiyat hareketlerini takip edin.

GGT hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 3.75 - 5.13 ve mevcut fiyatı 4.05 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 4.05 veya Ask 4.35 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -5.81% ve 6 aylık değişim oranı -10.79% değerlerini karşılaştırır. GGT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. hisse senedi yıllık olarak 5.13 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 3.75 - 5.13). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 4.08 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) performansını takip edin.

GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. (GGT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 3.75 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 4.05 ve hareket ettiği yıllık aralık 3.75 - 5.13 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki GGT fiyat hareketlerini izleyin.