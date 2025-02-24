- 개요
GGT: Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)
GGT 환율이 오늘 -0.74%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.05이고 고가는 4.08이었습니다.
Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
자주 묻는 질문
오늘 GGT 주식의 가격은?
Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) 주식은 당일 4.05에 가격이 책정되며 4.05 - 4.08 내에서 거래되고 어제의 종가는 4.08 였고 거래 볼륨은 297이었습니다. GGT의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)은 현재 4.05로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 -12.53% 및 USD를 지켜 봅니다. GGT의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
GGT 주식을 매수하는 방법은?
Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)의 주식을 현재 4.05의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 4.35 근처로 접수되며 297 및 0.00%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 GGT의 업데이트를 확인해 보세요.
GGT 주식에 투자하는 방법은?
Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)에 대한 투자시에는 연간 변동폭 3.75 - 5.13 및 현재 가격 4.05을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 -5.81% 및 -10.79%를 비교합니다. GGT 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. 주식 최고가는?
지난해 GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC.의 최고가는 5.13였습니다. 3.75 - 5.13 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 4.08와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)의 움직임을 살펴보세요.
GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. 최저가는?
연중 GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. (GGT)의 최저 가격은 3.75였습니다. 현재 4.05 및 3.75 - 5.13와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. GGT의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
GGT 주식의 분할은 언제였는지?
Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 4.08 및 -12.53%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 4.08
- 시가
- 4.05
- Bid
- 4.05
- Ask
- 4.35
- 저가
- 4.05
- 고가
- 4.08
- 볼륨
- 297
- 일일 변동
- -0.74%
- 월 변동
- -5.81%
- 6개월 변동
- -10.79%
- 년간 변동율
- -12.53%
- 활동
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
- 예측값
- -13.1
- 훑어보기
- -8.7
- 활동
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
- 예측값
- 훑어보기