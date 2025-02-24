报价部分
货币 / GGT
GGT: Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)

4.05 USD 0.03 (0.74%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日GGT汇率已更改-0.74%。当日，交易品种以低点4.05和高点4.08进行交易。

关注Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

GGT股票今天的价格是多少？

Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)股票今天的定价为4.05。它在4.05 - 4.08范围内交易，昨天的收盘价为4.08，交易量达到297。GGT的实时价格图表显示了这些更新。

Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)股票是否支付股息？

Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)目前的价值为4.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-12.53%和USD。实时查看图表以跟踪GGT走势。

如何购买GGT股票？

您可以以4.05的当前价格购买Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)股票。订单通常设置在4.05或4.35附近，而297和0.00%显示市场活动。立即关注GGT的实时图表更新。

如何投资GGT股票？

投资Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)需要考虑年度范围3.75 - 5.13和当前价格4.05。许多人在以4.05或4.35下订单之前，会比较-5.81%和。实时查看GGT价格图表，了解每日变化。

GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC.的最高价格是5.13。在3.75 - 5.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)的绩效。

GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC.股票的最低价格是多少？

GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC.（GGT）的最低价格为3.75。将其与当前的4.05和3.75 - 5.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GGT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GGT股票是什么时候拆分的？

Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.08和-12.53%中可见。

日范围
4.05 4.08
年范围
3.75 5.13
前一天收盘价
4.08
开盘价
4.05
卖价
4.05
买价
4.35
最低价
4.05
最高价
4.08
交易量
297
日变化
-0.74%
月变化
-5.81%
6个月变化
-10.79%
年变化
-12.53%
