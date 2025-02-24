- Panorámica
GGT: Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)
El tipo de cambio de GGT de hoy ha cambiado un 1.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.06, mientras que el máximo ha alcanzado 4.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Gabelli Multi-Media Trust Inc (The). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GGT News
- Gabelli Multimedia Trust lanza oferta de hasta 10 millones de acciones
- The Gabelli Multimedia Trust Inc. Q2 2025 Commentary
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:GAMI)
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- Cornerstone Total Return Fund: CEF With High Monthly Distributions (NYSE:CRF)
- The Gabelli Multimedia Trust Inc. Q1 2025 Commentary (GGT)
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio – Q1 2025 Update (OTCMKTS:GAMI)
- GGT stock touches 52-week low at $4 amid market challenges
- CORRECTION -- Gabelli Multimedia Trust Reinforces Maintenance of $0.88 per Share Annual Distribution Continues Monthly Distributions
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio - Q4 2024 Update
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GGT hoy?
Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) (GGT) se evalúa hoy en 4.10. El instrumento se negocia dentro de 4.06 - 4.10; el cierre de ayer ha sido 4.05 y el volumen comercial ha alcanzado 21. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GGT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)?
Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) se evalúa actualmente en 4.10. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -11.45% y USD. Monitoree los movimientos de GGT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GGT?
Puede comprar acciones de Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) (GGT) al precio actual de 4.10. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 4.10 o 4.40, mientras que 21 y 0.99% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GGT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GGT?
Invertir en Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) implica tener en cuenta el rango anual 3.75 - 5.13 y el precio actual 4.10. Muchos comparan -4.65% y -9.69% antes de colocar órdenes en 4.10 o 4.40. Estudie los cambios diarios de precios de GGT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC.?
El precio más alto de GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. (GGT) en el último año ha sido 5.13. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 3.75 - 5.13, una comparación con 4.05 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC.?
El precio más bajo de GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. (GGT) para el año ha sido 3.75. La comparación con los actuales 4.10 y 3.75 - 5.13 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GGT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GGT?
En el pasado, Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 4.05 y -11.45% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 4.05
- Open
- 4.06
- Bid
- 4.10
- Ask
- 4.40
- Low
- 4.06
- High
- 4.10
- Volumen
- 21
- Cambio diario
- 1.23%
- Cambio mensual
- -4.65%
- Cambio a 6 meses
- -9.69%
- Cambio anual
- -11.45%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 10.7
- Pronós.
- -13.1
- Prev.
- -8.7
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.