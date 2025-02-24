- Aperçu
GGT: Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)
Le taux de change de GGT a changé de -0.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.05 et à un maximum de 4.08.
Suivez la dynamique Gabelli Multi-Media Trust Inc (The). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
GGT Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GGT aujourd'hui ?
L'action Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) est cotée à 4.05 aujourd'hui. Elle se négocie dans 4.05 - 4.08, a clôturé hier à 4.08 et son volume d'échange a atteint 297. Le graphique en temps réel du cours de GGT présente ces mises à jour.
L'action Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) verse-t-elle des dividendes ?
Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) est actuellement valorisé à 4.05. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -12.53% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GGT.
Comment acheter des actions GGT ?
Vous pouvez acheter des actions Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) au cours actuel de 4.05. Les ordres sont généralement placés à proximité de 4.05 ou de 4.35, le 297 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GGT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GGT ?
Investir dans Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) implique de prendre en compte la fourchette annuelle 3.75 - 5.13 et le prix actuel 4.05. Beaucoup comparent -5.81% et -10.79% avant de passer des ordres à 4.05 ou 4.35. Consultez le graphique du cours de GGT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. ?
Le cours le plus élevé de GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. l'année dernière était 5.13. Au cours de 3.75 - 5.13, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 4.08 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. ?
Le cours le plus bas de GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. (GGT) sur l'année a été 3.75. Sa comparaison avec 4.05 et 3.75 - 5.13 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GGT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GGT a-t-elle été divisée ?
Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 4.08 et -12.53% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 4.08
- Ouverture
- 4.05
- Bid
- 4.05
- Ask
- 4.35
- Plus Bas
- 4.05
- Plus Haut
- 4.08
- Volume
- 297
- Changement quotidien
- -0.74%
- Changement Mensuel
- -5.81%
- Changement à 6 Mois
- -10.79%
- Changement Annuel
- -12.53%
