- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GGT: Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)
Il tasso di cambio GGT ha avuto una variazione del -0.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.05 e ad un massimo di 4.08.
Segui le dinamiche di Gabelli Multi-Media Trust Inc (The). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GGT News
- Gabelli Multimedia Trust lancia offerta sul mercato fino a 10 milioni di azioni
- Gabelli Multimedia Trust launches at-the-market offering of up to 10 million shares
- The Gabelli Multimedia Trust Inc. Q2 2025 Commentary
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:GAMI)
- Closed-End Funds: Screening For Potential Opportunities To Kick Off H2 2025
- Cornerstone Total Return Fund: CEF With High Monthly Distributions (NYSE:CRF)
- The Gabelli Multimedia Trust Inc. Q1 2025 Commentary (GGT)
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio – Q1 2025 Update (OTCMKTS:GAMI)
- GGT stock touches 52-week low at $4 amid market challenges
- CORRECTION -- Gabelli Multimedia Trust Reinforces Maintenance of $0.88 per Share Annual Distribution Continues Monthly Distributions
- Gabelli Multimedia Trust Reinforces Maintenance of $0.88 per Share Annual Distribution Continues Monthly Distributions
- Tracking Mario Gabelli’s Gabelli Funds 13F Portfolio - Q4 2024 Update
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GGT oggi?
Oggi le azioni Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) sono prezzate a 4.05. Viene scambiato all'interno di 4.05 - 4.08, la chiusura di ieri è stata 4.08 e il volume degli scambi ha raggiunto 297. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GGT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) pagano dividendi?
Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) è attualmente valutato a 4.05. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -12.53% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GGT.
Come acquistare azioni GGT?
Puoi acquistare azioni Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) al prezzo attuale di 4.05. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 4.05 o 4.35, mentre 297 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GGT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GGT?
Investire in Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) implica considerare l'intervallo annuale 3.75 - 5.13 e il prezzo attuale 4.05. Molti confrontano -5.81% e -10.79% prima di effettuare ordini su 4.05 o 4.35. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GGT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC.?
Il prezzo massimo di GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. nell'ultimo anno è stato 5.13. All'interno di 3.75 - 5.13, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 4.08 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC.?
Il prezzo più basso di GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. (GGT) nel corso dell'anno è stato 3.75. Confrontandolo con gli attuali 4.05 e 3.75 - 5.13 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GGT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GGT?
Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 4.08 e -12.53%.
- Chiusura Precedente
- 4.08
- Apertura
- 4.05
- Bid
- 4.05
- Ask
- 4.35
- Minimo
- 4.05
- Massimo
- 4.08
- Volume
- 297
- Variazione giornaliera
- -0.74%
- Variazione Mensile
- -5.81%
- Variazione Semestrale
- -10.79%
- Variazione Annuale
- -12.53%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- -13.1
- Prev
- -8.7
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev