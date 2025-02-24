QuotazioniSezioni
GGT: Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)

4.05 USD 0.03 (0.74%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GGT ha avuto una variazione del -0.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.05 e ad un massimo di 4.08.

Segui le dinamiche di Gabelli Multi-Media Trust Inc (The). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

GGT News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni GGT oggi?

Oggi le azioni Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) sono prezzate a 4.05. Viene scambiato all'interno di 4.05 - 4.08, la chiusura di ieri è stata 4.08 e il volume degli scambi ha raggiunto 297. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GGT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) pagano dividendi?

Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) è attualmente valutato a 4.05. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -12.53% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GGT.

Come acquistare azioni GGT?

Puoi acquistare azioni Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) al prezzo attuale di 4.05. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 4.05 o 4.35, mentre 297 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GGT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni GGT?

Investire in Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) implica considerare l'intervallo annuale 3.75 - 5.13 e il prezzo attuale 4.05. Molti confrontano -5.81% e -10.79% prima di effettuare ordini su 4.05 o 4.35. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GGT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC.?

Il prezzo massimo di GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. nell'ultimo anno è stato 5.13. All'interno di 3.75 - 5.13, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 4.08 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC.?

Il prezzo più basso di GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. (GGT) nel corso dell'anno è stato 3.75. Confrontandolo con gli attuali 4.05 e 3.75 - 5.13 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GGT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GGT?

Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 4.08 e -12.53%.

Intervallo Giornaliero
4.05 4.08
Intervallo Annuale
3.75 5.13
Chiusura Precedente
4.08
Apertura
4.05
Bid
4.05
Ask
4.35
Minimo
4.05
Massimo
4.08
Volume
297
Variazione giornaliera
-0.74%
Variazione Mensile
-5.81%
Variazione Semestrale
-10.79%
Variazione Annuale
-12.53%
