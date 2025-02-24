- Übersicht
GGT: Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)
Der Wechselkurs von GGT hat sich für heute um 1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.06 bis zu einem Hoch von 4.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gabelli Multi-Media Trust Inc (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GGT heute?
Die Aktie von Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) (GGT) notiert heute bei 4.10. Sie wird innerhalb einer Spanne von 4.06 - 4.10 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 4.05 und das Handelsvolumen erreichte 21. Das Live-Chart von GGT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GGT Dividenden?
Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) wird derzeit mit 4.10 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -11.45% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GGT zu verfolgen.
Wie kaufe ich GGT-Aktien?
Sie können Aktien von Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) (GGT) zum aktuellen Kurs von 4.10 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 4.10 oder 4.40 platziert, während 21 und 0.99% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GGT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GGT-Aktien?
Bei einer Investition in Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) müssen die jährliche Spanne 3.75 - 5.13 und der aktuelle Kurs 4.10 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -4.65% und -9.69%, bevor sie Orders zu 4.10 oder 4.40 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GGT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC.?
Der höchste Kurs von GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. (GGT) im vergangenen Jahr lag bei 5.13. Innerhalb von 3.75 - 5.13 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 4.05 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC.?
Der niedrigste Kurs von GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC. (GGT) im Laufe des Jahres betrug 3.75. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 4.10 und der Spanne 3.75 - 5.13 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GGT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GGT statt?
Gabelli Multi-Media Trust Inc (The) hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 4.05 und -11.45% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.05
- Eröffnung
- 4.06
- Bid
- 4.10
- Ask
- 4.40
- Tief
- 4.06
- Hoch
- 4.10
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- 1.23%
- Monatsänderung
- -4.65%
- 6-Monatsänderung
- -9.69%
- Jahresänderung
- -11.45%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 10.7
- Erw
- -13.1
- Vorh
- -8.7
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh